Компания AMD заявила о превосходстве своих серверных процессоров над суперчипами Hopper в некоторых тестах

AMD является признанным игроком на рынке серверных процессоров и считает 72-ядерный суперчип Grace Hopper от Nvidia конкурентом, поэтому она решила опубликовать блог, в котором сравнила производительность своего процессора EPYC с платформой Nvidia Grace в серии тестов, заявив о двукратном преимуществе в производительности. AMD также указывает на преимущества совместимости x86 по сравнению с чипами на базе архитектуры Arm. Хотя, конечно, к такому сравнению следует относиться с долей скептицизма, оно дает некоторое представление о производительности процессора Nvidia Grace.

Согласно тестам, проведенным AMD, ее процессоры EPYC 9754 с 128 ядрами и EPYC 9654 с 96 ядрами обеспечивают вдвое большую производительность, чем процессор Nvidia Grace CPU Superchip, имеющий 72 ядра, при различных рабочих нагрузках, включая вычисления общего назначения, Java, транзакционные базы данных, системы поддержки принятия решений, веб-серверы, аналитику, кодирование видео и высокопроизводительные вычисления (HPC).

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Например, в тесте SPECpower_ssj2008 одно- и двухпроцессорные системы AMD EPYC превосходят системы Nvidia Grace примерно в 2,5x и 2,75x раза соответственно. Двухпроцессорная система AMD EPYC 9654 превосходит аналогичную систему Nvidia примерно в 2,27 раза в тех же тестах, что подчеркивает их превосходную энергоэффективность.

AMD заявляет, что ее процессоры EPYC имеют более 300 мировых рекордов производительности и эффективности в различных тестах, включая бизнес-приложения, технические вычисления, управление данными, анализ данных, цифровые услуги, медиа и развлечения, а также инфраструктурные решения. Тем не менее, учитывая тот факт, что основной целью проекта Nvidia Grace Hopper является выполнение рабочих нагрузок по обучению искусственного интеллекта, а не совсем серверных рабочих нагрузок общего назначения, результаты не являются такими шокирующими. В свою очередь процессоры Hopper от Nvidia известны своей отличной производительностью в приложениях искусственного интеллекта.

Процессоры AMD EPYC с ядрами Zen 4 построены на архитектуре x86-64, что обеспечивает совместимость с широким спектром программного обеспечения, написанного для архитектуры x86, а Grace Hopper от Nvidia основаны на архитектуре Arm, и хотя Arm догоняет x86 с точки зрения поддержки программного обеспечения для центров обработки данных, x86 все еще опережает ее с точки зрения совместимости.

AMD также отмечает, что благодаря высокой производительности, энергоэффективности и совместимости с существующим программным обеспечением и инфраструктурой процессоры AMD EPYC предлагают более низкую совокупную стоимость владения, чем Grace от Nvidia.

Собственные тесты AMD показывают, что ее процессоры EPYC превосходят процессор Grace Hopper от Nvidia при различных ключевых рабочих нагрузках, обеспечивают широкую совместимость благодаря своей архитектуре x86-64 и предлагают проверенное, перспективное решение для разнообразных потребностей центров обработки данных, поэтому компания утверждает, что они являются лучшим выбором для общих рабочих нагрузок центров обработки данных. Однако когда дело доходит до обучения и вывода ИИ, платформа Grace Hopper от Nvidia может предложить значительные преимущества перед Instinct от AMD. В конце концов, именно для решения этой задачи с самого начала была разработана платформа Nvidia Grace Hopper.