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goldas
Китайский производитель памяти YMTC подал в суд на Micron
Иск компании YMTC к Micron связан с нарушением последней патентов на память 3D NAND

 Китайский производитель памяти YMTC подал иск против американской компании Micron в Калифорнии, заявив о нарушении 11 патентов, связанных с продуктами 3D NAND Flash и DRAM. YMTC стремится остановить продажи продукции Micron, предположительно нарушающей авторские права, в США и требует выплаты неустойки. Компания YMTC, основанная в китайском Ухане в 2016 году, является ключевым игроком в усилиях Китая по развитию отечественной индустрии микросхем. Однако в октябре 2022 года правительство США включило YMTC в свой список организаций, ограничив компании доступ к передовому оборудованию США для производства чипов 3D NAND со 128 и более слоями.

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 До этих ограничений YMTC получила сертификацию от Apple для своих 128-слойных чипов 3D NAND, при этом американский технологический гигант рассматривал возможность использования чипов YMTC для снижения затрат и диверсификации своей цепочки поставок, включающих такие компании как Samsung, SK Hynix и Micron. Иск конкретно касается продуктов Micron 3D NAND Flash с 96, 128, 176 и 232 слоями, а также некоторых продуктов DDR5 SDRAM. Этот судебный иск последовал за аналогичным иском, поданным YMTC против Micron в ноябре, в котором утверждалось о нарушении восьми прав на патенты США, связанные с 3D NAND Flash. При поддержке правительства китайские фирмы все чаще участвуют в патентных тяжбах как внутри страны, так и за рубежом. Только в прошлом году китайские суды рассмотрели более 5000 дел о технической интеллектуальной собственности и монополиях.

#samsung #micron #sk hynix #память #3d nand #ymtc
Источник: techpowerup.com
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