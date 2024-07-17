Обновление приносит большое количество оптимизаций и повышает безопасность SU7

Компания Xiaomi выпустила обновление HyperOS 1.2.3 для электромобиля Xiaomi SU7. Последнее обновление программного обеспечения добавляет в SU7 множество дополнительных функций. Дополнения включают оптимизированное напоминание о высокой температуре тормозного диска и напоминание о светофоре.

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Очередное обновление еще больше оптимизирует характеристики SU7, обеспечивая безопасную и комфортную езду, повышение комфорта, эффективность и безопасность навигационной помощи. Добавленное напоминание о светофоре указывает на зеленый свет, когда водитель находится на светофоре или следует за транспортным средством по прямой полосе с разметкой. Обновление также добавляет режим габаритных огней шасси, настройку цвета и световые эффекты во время зарядки. Недавно добавленная функция позволяет водителю искать песни с помощью списка рекомендаций, созданного большой моделью(LLM).

В прошлом месяце Xiaomi Motors получила независимый производственный сертификат и отказалась от займов у BAIC. Также была изменена хвостовая часть SU7, которая раньше называлась Beijing Xiaomi, но теперь она изменилась на Xiaomi. Xiaomi SU7 продолжает привлекать внимание многочисленных поклонников бренда Xiaomi. Недавно Xiaomi Motors сообщила, что объем поставок SU7 в июне превысил 10 000 автомобилей. Прогнозируется, что объем поставок также превысит 10 000 в текущем месяце.