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Xiaomi анонсировала наушники Xiaomi Buds 5 - выход состоится 19 июля
В этот день компания представит также другие свои устройства, включая смартфоны, умные часы и многое другое

 Xiaomi запланировала очередную презентацию на 19 июля, на которой компания представят несколько новых продуктов. Среди ожидаемых релизов — новые наушники Xiaomi Buds 5. Компания также выпустила несколько рекламных плакатов, демонстрирующих дизайн будущих наушников.

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 Ожидается, что Xiaomi Buds 5 будут ориентированы на улучшенное качество звука без потерь, который Xiaomi описывает как «естественный звук».

 Дизайн, похоже, остается полунакладным, как у Apple AirPods, но с добавлением нового варианта золотого цвета. Xiaomi Buds 5 будут доступны в цветах Moonlight Black, Snow Mountain White, Frost Blue и Titanium Gold. Рекламные изображения намекают на обновленный дизайн зарядного чехла с более округлой прямоугольной формой по сравнению с предыдущей версией.

 Xiaomi Buds 4, выпущенные в 2022 году, имели полувкладышный дизайн, водонепроницаемость по стандарту IPX54, активное шумоподавление с возможностью регулировки в реальном времени, а также поддержку сертификации Hi-Res Audio Wireless и протокола передачи LHDC 5.0 для качества звука уровня CD.

 Xiaomi Buds 4 также может похвастаться двойным магнитно-графеновым динамическим драйвером для насыщенного звука, пространственным звуком на 360 градусов и режимом прозрачности для повышения ситуационной осведомленности. Функциональность также включала вырезы для микрофона на каждом наушнике для четкости разговоров, элементы управления на ножке для удобства взаимодействия и три встроенных микрофона с функцией шумоподавления.

 Время автономной работы Xiaomi Buds 4 составляет 6 часов воспроизведения на одной зарядке самих наушников, а зарядный футляр увеличивает это общее время до 30 часов. В каждом наушнике находится аккумулятор емкостью 30 мАч, а в чехле емкостью 480 мАч. Xiaomi Buds 4 обеспечивают удобство одновременного подключения к двум устройствам.

 Хотя подробности о Xiaomi Buds 5 остаются скудными, на предстоящем мероприятии, посвященном запуску, будут раскрыты все характеристики и цены. Мероприятие также станет платформой для официального представления Redmi K70 Ultra.

 Xiaomi также подтвердила запуск своего складного телефона Xiaomi Mix Fold 4, наряду с Xiaomi Smart Band 9 и Xiaomi Watch S4 Sport. Учитывая плотный график, 19 июля обещает стать плодотворным днем для Xiaomi и ее линейки продуктов.

#xiaomi #redmi k70 ultra #xiaomi buds #xiaomi buds 5
Источник: gizmochina.com
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