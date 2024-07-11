AORUS B650E Stealth Ice станет первой в мире материнской платой белого цвета с обратным расположением разъемов

Может показаться удивительным, но у Gigabyte уже есть 60 материнских плат только на чипсете B650. Всего имеется 81 модель, оснащенная разъемом AM5. Это лишь одно поколение 600-й серии, а с предстоящей 800-й серией ожидается еще больше. Однако к предстоящей серии процессоров Ryzen 9000, запуск которой запланирован на 31 июля, похоже, производители материнских плат не будут готовы выпустить платы серии 800. Ожидается, что они появятся не раньше конца третьего квартала, хотя AMD не подтвердила эту дату.

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Тем временем производители плат представляют новую серию B650E, которая является немного более премиальной. Новейшая плата AORUS B650E Stealth ICE выделяется своим привлекательным белым дизайном, поскольку это первая плата AMD от Gigabyte с разъемами на задней панели. Компания называет ее первой в мире материнской платой с обратным разъемом белого цвета.

Такая конструкция позволяет прокладывать все провода питания с другой стороны, а это означает, что кабели не станут проблемой, и плата будет просто привлекательнее выглядеть. Обратной стороной является то, что для этого требуется специальный корпус, в котором сделаны соответствующие отверстия. Компания Gigabyte предоставила список совместимых корпусов, в который входят:

Плата B650E Stealth ICE имеет конструкцию VRM с 12+2+2 ступенями мощности. Она поддерживает одно устройство PCIe Gen5.0x16, которое является единственным полноразмерным стандартным портом PCle, доступным на этой материнской плате. Плата поддерживает память вплоть до DDR5-8000, совместимую с профилями Intel XMP 3.0 или AMD EXPO.

Как и недавно рассмотренная плата AORUS, новинка использует слоты M.2 Ultra Durable (PG5) и PCle Ultra Durable, оба из которых оснащены специальными механизмами фиксации и освобождения. Это упрощает отсоединение или присоединение нового оборудования без винтов или специальных инструментов. Кроме того, плата имеет новый разъем WIFI EZ-Plug от AORUS для сетевых антенн и поддерживает интерфейс Wi-Fi 7. Безвинтовая конструкция является одной из ключевых особенностей этой платы.

На данный момент можно предположить, что AORUS B650E Stealth ICE будет выпущена вместе с серией настольных процессоров нового поколения Ryzen 9000.