Особенностью AMD FSR 3.1 является возможность работы с любой технологией масштабирования

Пять игр получили поддержку новейшей технологии AMD FSR 3.1, повышающей производительность. Новая версия FSR была анонсирована в марте, но с тех пор особой активности в плане поддержки игр не наблюдалось. Теперь Nixxes Software одновременно обновила пять своих игр до FSR 3.1.

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По словам AMD, FSR 3.1 улучшила качество изображения, уделив особое внимание стабильности. Обновление должно принести уменьшение мерцания вокруг движущихся объектов. Оно также поддерживает новый API FidelityFX, что упрощает добавление в новые игры.

Теперь список игр с поддержкой AMD FSR 3.1 выглядит так:

• Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT (добавлена в мае);

• God of War Ragnarok (запуск в сентябре);

• Horizon Forbidden West Complete Edition;

• Marvel's Spider-Man: Miles Morales;

• Marvel's Spider-Man Remastered;

• Ratchet & Clank: Rift Apart.

Самым важным обновлением FSR 3.1 является отделение масштабирования от генерации кадров. Это означает, что генерация кадров FSR и масштабирование могут работать вместе, но теперь геймеры смогут использовать компонент генерации кадров независимо друг от друга.

По сути, это позволяет использовать XeSS или DLSS с генерацией кадров FSR. Это отличная новость для тех, кто предпочитает стороннюю технологию масштабирования, но при этом хочет наслаждаться высокой частотой кадров, независимо от того, поддерживает ли производитель графического процессора данную технологию или нет. Поскольку в XeSS никогда не было этой функции, а DLSS FG привязана к серии карт RTX 40, то теперь доступ к этой технологии имеет еще более широкий круг геймеров.

Кроме того, важной новостью является то, что AMD теперь подтверждает скорую доступность технологии FSR3 в 60 играх. Приятно видеть, что внедрение FSR3 на данном этапе быстро прогрессирует. Остается надеяться, что это приведет к появлению подобной технологии у NVIDIA и Intel, которая не привязана к определенному оборудованию. AMD уже доказала, что это возможно.