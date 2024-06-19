С начала 2024 года рыночная капитализация Nvidia выросла почти втрое и в настоящее время достигла 3,34 трлн. долларов

С 2020 года компании удалось более чем в 10 раз увеличить свою рыночную капитализацию, увеличившись с 323,24 миллиарда долларов до более чем 3,335 триллиона долларов.

Еще в 2021 году рыночная капитализация Nvidia достигла 735,27 миллиарда долларов, но в 2022 году она фактически сократилась вдвое до 364,18 миллиарда долларов, поскольку майнинг криптовалюты на графических процессорах особенно майнинг ETH стал убыточным. Однако тот же год ознаменовал начало настоящей гонки в области искусственного интеллекта, когда многие ключевые компании, такие как Google, Microsoft и более мелкие, пытались получить максимально возможное количество графических процессоров A100. К концу 2023 года Nvidia уже сумела преодолеть порог в 1 триллион долларов, а всего через два месяца в феврале этого года компания уже дышала в спину Amazon и Google с рыночной капитализацией в 1,72 триллиона долларов. В то время Apple и Microsoft все еще лидировали с показателями на уровне около 3 триллионов долларов.

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Аналитики начали проявлять некоторый скептицизм относительно устойчивости такого быстрого роста со стороны Nvidia. Эти настроения быстро рассеялись благодаря огромной прибыли в первом квартале и оптимистичным прогнозам на предстоящие кварталы. Чтобы создать еще больший ажиотаж, в марте Nvidia также представила ускорители искусственного интеллекта Blackwell, а также множество новых партнерских отношений в различных отраслях.

Поскольку дела у Nvidia шли так хорошо, то компания тем временем сумела удвоить свою февральскую рыночную капитализацию и теперь стала самой дорогой публичной компанией в мире. Этому достижению также способствовало дробление акций в соотношении 10 к 1, объявленное в начале июня. Apple и Microsoft также зафиксировали значительный рост, но Nvidia оказалась неудержимой.

В то время как акционеры Nvidia, возможно, купаются в богатстве, индустрия искусственного интеллекта обеспокоена очевидной монополией графических процессоров. Такие компании, как Intel, AMD и OpenAI, активно пытаются подорвать доминирование Nvidia, но прогнозы на данный момент для них все еще выглядят не так радужно, поэтому в ближайшее время вряд ли стоит ждать каких-либо изменений, по крайней мере, до следующего года.