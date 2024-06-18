Телевизоры данной серии поступили на глобальный рынок и предназначены как для игроков, так и любителей кино.

Компания LG Electronics выпустила новейшую серию OLED-телевизоров B4, обладающую функциями, которые понравятся как любителям кино, так и геймерам.

Телевизоры B4 оснащены самоподсвечивающимися OLED-пикселями, обеспечивающими глубокий черный цвет и яркие цвета для захватывающего просмотра. AI-процессор Alpha 8 автоматически оптимизирует настройки изображения в зависимости от того, что отображается на экране. Для любителей кино телевизоры поддерживают Dolby Vision и Atmos, что позволяет создать атмосферу домашнего кинотеатра.

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Что касается геймеров, то телевизоры B4 имеют время отклика 0,1 мс и частоту обновления 120 Гц, исключая размытие и разрывы изображения, обеспечивая плавность динамичных сцен. Совместимость с NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium и VRR также помогает устранить разрывы экрана.

Телевизор имеет множество интеллектуальных функций, таких как встроенная поддержка популярных платформ: Amazon Alexa, Apple AirPlay и Google Assistant. Кроме того, пользователи также получают доступ к более чем 300 бесплатным каналам с помощью LG Channels или доступ к премиум-контенту через потоковые сервисы.

Серия телевизоров B4 выпускается в размерах 55, 65 и 77 дюймов по цене от 1699 долларов, что делает ее более доступным вариантом по сравнению с предыдущей серией C4. В настоящее время LG предлагает скидку на 55-дюймовую модель, в результате чего её цена снизится до 1499 долларов.