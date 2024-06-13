Ожидается, что основной доклад Дженсена Хуанга будет посвящен искусственному интеллекту и ускоренным вычислениям

Мероприятие SIGGRAPH 2024 официально стартует 28 июля. Название расшифровывается как “Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques"(Специальная группа по компьютерной графике и интерактивным технологиям) и является названием ежегодной конференции для людей, интересующихся компьютерной графикой, включая ученых, разработчиков и графические компании, такие как NVIDIA.

В этом году SIGGRAPH отмечает свое 50-летие, так как первая конференция состоялась в 1974 году, и среди четырех объявленных основных докладчиков будет генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг.

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Согласно объявлению, основной доклад Дженсена будет посвящен искусственному интеллекту и ускоренным вычислениям. Описание основного доклада аналогично его основному выступлению на Computex, что, скорее всего, означает отсутствие упоминания о новых потребительских графических процессорах. Однако производители графических процессоров иногда анонсируют новые видеокарты либо во время мероприятия, либо сразу после него. Обычно это профессиональные графические процессоры для рабочих станций и систем визуализации, например, RTX/Quadro от Nvidia.

Основная презентация Дженсена SIGGRAPH 2024 запланирована на понедельник, 29 июля. В настоящее время нет информации о прямой трансляции, поскольку на этих мероприятиях обычно приоритет отдается физическому взаимодействию участников.