Приостановка связана с изменениями в новой функции Recall, работа которой вызывает ряд вопросов и опасений в плане безопасности

Похоже, что спорная функция Microsoft Recall доставляет компании много головной боли, несмотря на то, что она еще официально не выпущена. Компания удалила обновление Windows 11 24H2 из канала Release Preview для инсайдеров Windows.

Функция Recall оказалась противоречивой, как и ожидалось, учитывая, что она работает, постоянно делая снимки экрана всего, что пользователь делает на компьютере, и предоставляя ему прокручиваемую временную шкалу проведенных действий.

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Исследователи предупредили, что Recall имеет явные дыры в безопасности, поскольку данные OCR (оптического распознавания символов) для каждого снимка хранятся в текстовом файле базы данных SQLite. На прошлой неделе у Microsoft спросили о проблемах, связанных с Recall, но там ничего не ответили.

В пятницу Microsoft опубликовала обновленную информацию об определенных изменениях, которые она намерена внести до того, как предварительная версия Recall будет доступна клиентам 18 июня. Самым большим изменением является то, что она будет доступна только по согласию пользователя. Регистрация Windows Hello будет обязательной для включения функции Recall, а база данных поиска будет зашифрована для дополнительной безопасности.

В другом сообщении, опубликованном в тот же день, Microsoft написала, что временно приостанавливает развертывание версии Windows 11 24H2 на канале Release Preview и возобновит развертывание в ближайшие недели.

Microsoft так и не объяснила причину, по которой она приостанавливает развертывание, но изменения в Recall кажутся наиболее очевидным ответом. Компания отмечает, что новые функции искусственного интеллекта, включая Recall, не будут доступны сразу, поскольку для них требуется один из новых компьютеров Copilot+. Однако уже были замечены неофициальные приложения, которые включают эту функцию на неподдерживаемых компьютерах.

В дополнение к изменениям Recall, в центре обратной связи Microsoft есть жалобы на зависание приложений, плохую производительность и некорректную работу VPN, отмечает The Reg.

Помимо функций искусственного интеллекта, Windows 11 24H2 предлагает предварительные версии поддержки Wi-Fi 7, фоновую поддержку HDR, Sudo для Windows, Rust в ядре Windows и многое другое.