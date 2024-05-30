Чипсеты серии Dimensity 7300 получили улучшенную производительность в играх и искусственном интеллекте, а также некоторые другие улучшения, включая энергопотребление

Компания MediaTek сегодня представила общественности свои новые системы на чипе: Dimensity 7300 и Dimensity 7300X, относящиеся к устройствам среднего уровня. Производитель заявляет, что новинки изготавливаются по современному 4-нм технологическому процессу, обеспечивая снижение энергопотребления производительных ядер на 25% в сравнении с чипсетом Dimensity 7050.

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В отличие от дизайна ядер Dimensity 7050 по формуле 2+6, линейка Dimensity 7300 будет иметь два кластера по 4 ядра в каждом. Производительные ядра относятся к архитектуре Cortex-A78 и работают на максимальной тактовой частоте 2,5 ГГц, а эффективные ядра на архитектуре Cortex-A55 имеют максимальную тактовую частоту 2,0 ГГц. Стоит отметить, что такие же ядра используются в Dimensity 7050, но существует ряд оптимизаций и улучшений, влияющих на повышение их энергоэффективности и производительности.

Что касается графической составляющей, то она также претерпела изменение и теперь включает графический процессор Mali-G615, поддерживающий ряд оптимизаций MediaTek HyperEngine, призванных улучшить игровой процесс. По информации MediaTek, оба чипа обеспечивают рост FPS в играх на 20%, а энергопотребление на 20% меньше по сравнению с конкурирующими решениями. Линейка Dimensity 7300 также получила умную оптимизацию ресурсов, оптимизацию использования сетевых ресурсов во время игры и поддержку технологии Bluetooth LE (Low Energy), а также Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

Если говорить о различиях между новыми чипсетами, то старшая версия Dimensity 7300X получила поддержку двух дисплеев, что потенциально позволит использовать его в более дешевых складных смартфонах, чем существующие ныне на рынке.

Кроме того, серия чипсетов Dimensity 7300 обеспечивает улучшения качества изображения благодаря новому чипу MediaTek Imagiq 950, оснащенному 12-битным HDR-ISP премиального уровня. Смартфоны на базе Dimensity 7300 будут способны работать с камерами разрешением до 200 МП. Также благодаря улучшенному аппаратному обеспечению чипсеты обеспечат точное шумоподавление (MCNR), распознавание лиц (HWFD) и HDR видео. Скорость фотосъемки и обработка фотографий теперь выросли соответственно в 1,3 и 1,5 раза, если сравнивать с Dimensity 7050. Хотя многое также зависит от оптимизации и качества соответствующего программного обеспечения производителя смартфонов.

Также стоит отметить, что сопроцессор MediaTek APU 655, который обеспечивает двукратное улучшение производительности искусственного интеллекта по сравнению с Dimensity 7050.