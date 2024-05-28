Данный мессенджер стал первым среди социальные приложени, получившим функции ИИ

На прошлой неделе Microsoft незаметно представила нового бота Copilot для Telegram. Этот бот требует номер телефона и работает только за пределами ЕС, но предлагается в Telegram бесплатно.

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Бот Telegram Copilot является частью нового проекта Microsoft «copilot-for-social», целью которого является внедрение генеративного искусственного интеллекта в социальные приложения, такие как WhatsApp и Telegram. Хотя не известно, находится ли в разработке Copilot на базе WhatsApp, Microsoft запустила официального бота Copilot в Telegram, которого можете найти, выполнив поиск по запросу @CopilotOfficialBot.

В тестах портал Windows Latest заметил, что бот Copilot Telegram работает только в США, Великобритании и Азии. Его можно использовать на настольных компьютерах, мобильных устройствах и в Интернете.

Как показано на скриншоте выше, Copilot для Telegram требует ввода номера телефона. Microsoft утверждает, что номер телефона нужен компании из соображений безопасности и она не будет хранить его ни для чего другого.

«Чтобы обеспечить безопасность, нам требуется быстрая однократная проверка номера вашего мобильного телефона, связанного с вашей учетной записью Telegram. Мы не храним ваш номер», — отметили в Microsoft в сообщении, которое появляется в Telegram, когда пользователи запускают бота.

Но зачем Microsoft нужен номер телефона? Windows Latest отмечает, что Microsoft заставляет пользователей сообщать свои номера телефонов, чтобы проверить местоположение учетной записи. Если Microsoft обнаружит код страны ЕС, она заблокирует использование бота.

Также стоит отметить, что бот Telegram от Copilot не такой мощный, как веб-версия или аналог для Windows. Хотя он работает в большинстве задач, Copilot не может создавать изображения с помощью бота.

Бот основан на версии ChatGPT-4 и собственных моделях Microsoft, и нет возможности переключаться между тремя режимами: креативным, сбалансированным и точным.