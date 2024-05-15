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MediaTek и Nvidia совместно разрабатывают ARM процессор для платформы Windows
Производством чипов занимается TSMC, а выход в продажу запланирован на 2025 год.

 Появление процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite похоже является началом новой эры для ПК на базе Windows. Ожидается, что в этом году производители от Microsoft до Dell представят устройства на базе чипов Snapdragon X. Однако Qualcomm является не единственной компанией, претендующей на долю рынка ПК.

 Выяснилось, что MediaTek, являющаяся главным конкурентом Qualcomm в сегменте устройств Android, также готовится выпустить свои собственные чипы на базе архитектуры ARM для платформы Windows, разработанные в сотрудничестве с NVIDIA. Информация поступила от United Daily News, которая утверждает, что MediaTek и NVIDIA совместно разрабатывают ИИ процессор для ПК на базе архитектуры ARM.

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 Предполагается, что чип MediaTek вступит в стадию тестирования в четвертом квартале, после завершения проектирования в третьем квартале 2024 года. Компания по-видимому, использует услуги TSMC для производства процессора по 3-нм техпроцессу, что соответствует процессорам Apple M4, который дебютировал в последних iPad Pro.

 Интересно, что партнерство MediaTek с NVIDIA может стоить немалых денег, поскольку ожидается, что каждый чип будет стоить до 300 долларов. На такую высокую цену, безусловно, повлияло решение MediaTek использовать 3-нм техпроцесс TSMC. По имеющейся информации TSMC просит 20000 долларов за пластину, что заметно выше, чем у более старых норм производства. Например, портал Tom’s Hardware еще в январе 2024 года сообщил, что цена на пластины TSMC выросла в среднем на 22% за один год.

 United Daily News предполагает, что MediaTek может анонсировать новые процессоры ARM AI для ПК в июне. Анонс может состояться на выставке Computex 2024, где AMD, как ожидается, представит процессоры Zen 5.

 Новость о выходе MediaTek на потребительские ПК, безусловно, будет полезен для пользователей, которым нужны аналоги устройств на платформе Windows для чипов Apple M.

#nvidia #процессоры #windows #mediatek #процессоры arm
Источник: notebookcheck.net
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