Однако это всего лишь слухи, учитывая, что сама компания Apple хранит полное молчание о складном iPhone

Слухи о складных iPhone ходят уже много лет. Идея телефона Apple, трансформирующегося в мини-планшет, кажется футуристической и, несомненно, крутой. Но когда это произойдет на самом деле, остается только догадываться. Но появился определенный проблеск надежды. Недавняя утечка информации предполагает, что Samsung и Apple, как сообщается, заключили соглашение о поставке дисплеев для складных устройств Apple.

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Пока неясно, распространяется ли это соглашение на дисплей гибридного устройства или только на складной iPhone, или, возможно, на то и другое.

Samsung Display уже является поставщиком дисплеев для iPhone и MacBook. Поэтому не будет сюрпризом, если Apple продолжит сотрудничество и в области складных устройств. Тем более, что Samsung уже является лидером на рынке складных телефонов.

Что касается дизайна складного iPhone, то он пока под большим вопросом. По некоторым слухам, смартфон может иметь дизайн раскладушки, как у Samsung Galaxy Z Flip. Другие предполагают, что у него может быть более крупный раскладной дисплей в стиле планшета. Патенты Apple намекают на возможность выхода и/или того и другого.

Стоит помнить, что это всего лишь слухи. Сама Apple хранит полное молчание о любых складных устройствах. В то время как Samsung и другие компании уже выпускают складные телефоны, Apple, возможно, не торопится, дожидаясь доведения технологии до идеала, прежде чем создавать свой шедевр.

Кроме того, речь идет не только об айфонах. Ходят слухи, что Apple может сосредоточить усилия на складном iPad с большим дисплеем, возможно, даже размером более 20 дюймов, сочетающим в себе функции планшета и ноутбука. Страшно даже представить, сколько потенциально могло бы стоить такое устройство.