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Графический процессор NVIDIA R100 на архитектуре Rubin поступит в производство в конце 2025 года
Подробностей о нем очень мало, предполагается, что данные ускороители будут оснащаться высокопроизводительной памятью HBM4

 Вера Рубин станет вдохновителем архитектуры графических процессоров NVIDIA следующего поколения. Хотя NVIDIA еще официально не раскрыла это имя, оно уже некоторое время циркулирует в средствах информации после утечки от известного инсайдера Kopite7kimi. Недавно компания представила свой самый мощный на сегодняшний день графический процессор под названием B100 Blackwell, запуск которого запланирован на конец текущего года.

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 Сообщается, что графический процессор R100 нового поколения поступит в массовое производство к концу следующего года, а производство систем стоечного форм-фактора с данными ускорителями, как ожидается, начнется не раньше первого квартала 2026 года. Стоит сразу отметить, что эти сроки относятся к началу производства, а не к датам их появления в продаже.

 NVIDIA в настоящее время продолжает дорабатывать спецификации. В настоящее время на рассмотрении компании находятся целых три варианта, и это будет конструкция прицельной сетки с 4-кратным увеличением с использованием упаковки CoWoS-L, которая уже используется графическими процессорами поколения Blackwell. Производиться графические процессоры Rubin будут на мощностях компании TSMC с использованием технологического процесса N3 (или, возможно, 3N).

 Одним из главных аспектов, на которых NVIDIA сосредоточит своё внимание в архитектуре Rubin является энергопотребление, поскольку клиенты уже сталкиваются с проблемами обеспечения достаточной мощности своих центров обработки данных, например, только один графический процессор Blackwell B200 способен под нагрузкой потреблять до 1000 Вт.

 Аналитики подтверждают предыдущие сообщения о том, что Rubin получит 4 стека памяти HBM4. В настоящее время нет подробностей о суперчипах CPU/GPU на базе будущей архитектуры, подобных GH200 или GB200.


#nvidia #графические ускорители #hbm4 #графические карты #rubin #r100
Источник: videocardz.com
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