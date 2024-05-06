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Япония протестировала первое в мире устройство 6G
Новая технология показала увеличение скорости передачи данных в 20 раз по сравнению с 5G

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 Японский консорциум недавно представил первый в мире прототип высокоскоростного устройства 6G. Он может передавать данные со скоростью 100 гигабит в секунду (Гбит/с) на расстояние около 100 метров. Это в 20 раз быстрее, чем у нынешней технологии 5G.

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 Прототип устройства стал результатом сотрудничества ведущих телекоммуникационных компаний Японии, включая DOCOMO, NTT Corporation, NEC Corporation и Fujitsu.

 Консорциум объявил об успешных результатах испытаний, в ходе которых компании показали, что прототип устройства может достигать скорости 100 Гбит/с в помещении в диапазоне 100 гигагерц (ГГц) и на открытом воздухе в диапазоне 300 ГГц.

 Хотя достигнутые скорости весьма впечатляют, не стоит сразу возлагать большие надежды. Связь 6G тестировалась на одном устройстве и не является коммерчески жизнеспособной сетью. Кроме того, у сетевых технологий есть и обратная сторона.

 Текущий стандарт связи 5G, имеет теоретическую максимальную скорость 10 Гбит/с. Однако реальная скорость обычно намного ниже и составляет в среднем около 200 мегабит в секунду для пользователей T-Mobile в США. Одна из причин таких низких скоростей заключается в более высоких полосах частот, используемых 5G. Хотя более высокие частоты могут означать более высокие скорости, они также имеют недостатки, ограничивающие расстояние, которое может пройти сигнал, и уменьшают силу его проникновения.

 6G идет дальше и использует еще более высокие полосы частот, чем 5G. Это означает, что устройствам 6G будет сложно получить необходимые частоты для более быстрой загрузки. Например, даже испытания проводились на расстоянии 100 метров. Таким образом, такие факторы, как стены и даже дождь, могут существенно исказить сигналы 6G.

 В то время как переход от 4G к 5G был сосредоточен на увеличении объемов передачи потокового видео и просмотра его на мобильных устройствах, сети 6G могут открыть совершенно новые сферы возможностей. Благодаря возросшей скорости 6G может обеспечить голографическую связь в реальном времени и получить захватывающие впечатления от виртуальной и смешанной реальности.

 Однако ещё многое предстоит сделать, чтобы можно было наслаждаться преимуществами новой технологии. Сейчас даже сети 5G появились далеко не во всех регионах мира, включая Россию. Для перехода на 6G понадобится полная модернизация вышек сотовой связи, новое поколение телефонов со встроенными антеннами 6G и огромные инвестиции на внедрение и оборудование.

#сотовая связь #сети 6g #сотовые сети #сотовые сети 5g
Источник: gizmochina.com
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