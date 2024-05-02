Новинка от Caviar получит в оформлении 18-каратное золото и бесплатный iPhone 16 в аналогичном дизайне

Компания Caviar решила выйти на новый для себя рынок, представив электрический велосипед Herzog, представляющий собой кастомизированный Porsche eBike Cross 3-го поколения. Роскошный дизайн берет и без того стильный электровелосипед и поднимает его на совершенно новый уровень с использованием деталей из 18-каратного золота и золотого углеродного волокна.

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Это далеко не первый опыт Caviar в сфере роскошных предметов. Компания зарекомендовала себя как эксперта по превращению повседневных гаджетов в шедевры, начиная со смартфонов и игровых консолей до умных часов и даже кроссовок. Их клиенты - это люди, 39% из которых владеют автомобилями Porsche, испытывающие любовь к прекрасным вещам, и Herzog прекрасно дополняет этот.

Porsche eBike Cross 3rd Gen — это элегантный и спортивный электрический велосипед, известный своим мощным двигателем Shimano, впечатляющим дизайном и комфортной ездой. Caviar взяла его в качестве основы и добавила немного роскоши с золотыми акцентами.

На создание каждого велосипеда уходит до четырех месяцев, включая тонкую ювелирную работу и включение золотых элементов. Такая преданность деталям наверняка найдет отклик у коллекционеров и любителей роскоши.

Для тех, кто ценит историю Porsche, название Herzog имеет особое значение. Это дань уважения герцогам Вюртембергским, династии, правившей Штутгартом, родиной Porsche. В логотипе компании присутствуют элементы семейного герба.

Хотя технические характеристики все еще находятся на стадии доработки, Caviar рассчитывает завершить проектные работы к концу лета и электровелосипеды будут готовы к продаже к началу 2025 года. Покупатели Herzog по цене 44 000 долларов получат дополнительный бонус — совершенно новый смартфон iPhone 16 в дизайне от Caviar.