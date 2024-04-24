В Horizon Forbidden West была дабавлена версия XeSS 1.3, а версия XeSS для Avatar Frontiers of Pandora не упоминается

Популярные игры Horizon Forbidden West Complete Edition и Avatar: Frontiers of Pandora получили очередную порцию обновлений для поддержки последней версии технологии XeSS. Поддержка этой технологии масштабирования от Intel уже была анонсирована для Avatar в декабре, но игра получила обновление для ее поддержки только сейчас. Интересно, что разработчики не уточняют, какая конкретно версия поддерживается.

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Avatar уже использует масштабирование NVIDIA DLSS 2 и AMD FSR3, что делает ее одной из немногих игр на рынке, поддерживающих все основные технологии. Было бы еще лучше, если бы Ubisoft добавила поддержку DLSS3, особенно теперь, когда генерация кадров уже реализована.

Что касается Horizon Forbidden West Complete Edition, то она получила поддержку последней версии XeSS 1.3 от Intel. Как уже упоминалось в сообщении о выпуске XeSS 1.3, обновленные профили должны обеспечивать аналогичное качество при более высоком эффекте масштабирования. Профили изменились, и игра теперь действительно отображается с более низким разрешением, но Intel предполагает, что качество останется прежним, а преимущество более высокой производительности останется.

Это также одна из первых игр, официально поддерживающая новую функцию XeSS Native AA, альтернативу NVIDIA DLAA, которая представляет собой технологию сглаживания из технологии масштабирования, но без фактического масштабирования.