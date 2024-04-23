Обновление обещает улучшить качество видео, но побочным эффектом является повышенное энергопотребление устройств

Формат кодирования видео AV1 представляет собой открытый, бесплатный кодек, специально разработанный для потоковой передачи видео через Интернет и разработанный в качестве преемника Google VP9. В отличие от конкурирующих форматов, таких как H.264 и H.265 (HEVC), AV1 предлагает действительно бесплатную лицензию, которая не препятствует использованию в проектах с открытым исходным кодом, а сторонние тесты показали, что эталонный кодер AV1 может обеспечить значительно более сильное сжатие данных, чем у конкурирующих продуктов.

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Ариф Дикичи, менеджер Google, отвечающий в компании за кодеки видео и изображений для Android, недавно подтвердил, что мобильная операционная система получит официальный программный декодер AV1. Платформа Mountain View будет интегрировать декодер dav1d AV1, написанный на ассемблере VideoLAN для медиаплеера VLC. По словам Дикичи, dav1d является лучшим программным декодером AV1, который имеется на сегодняшний день.

Все устройства Android, начиная с Android S (Android 12), получат этот декодер через новое обновление или OTA-обновление, которое начало распространяться вместе с обновлением системы Google Play в марте 2024 года. Благодаря dav1d большинство смартфонов и устройств Android смогут декодировать видео в формате 720p 30 fps без каких-либо дополнительных требований к оборудованию.

Оптимальное декодирование AV1 требует, чтобы устройство использовало определенные аппаратные компоненты, предназначенные для естественного «ускорения» относительно нового формата. Однако аппаратные декодеры AV1 не так распространены, как хотелось бы медиакорпорациям. Эффективный и быстрый программный декодер представляет собой жизнеспособную альтернативу, в то время как старые (и менее дорогие) устройства постепенно заменяются с течением времени.

По словам Дикичи, сторонним приложениям необходимо подключить Android-декодер dav1d, чтобы воспользоваться его преимуществами, но библиотека скоро станет программным декодером AV1 по умолчанию. По сравнению с существующим сейчас кодеком по умолчанию libgav1, новая библиотека libdav1d, по-видимому, намного более эффективна и может обеспечить более высокий уровень производительности. Конечно, аппаратный декодер по-прежнему будет превосходить любую программную библиотеку.

Одним из приложений, уже использующих libdav1d, является YouTube. Новая библиотека может привести к увеличению энергопотребления, хотя конкретные показатели будут зависеть от конкретного устройства пользователя.

Возможность декодировать видео с более высоким разрешением на устройствах бюджетного класса, вероятно, станет заманчивой функцией для пользователей устройств на ОС Android, а разработчики приложений получат доступ к значительно улучшенным возможностям видео. VideoLAN также работает над ускорением своего декодера dav1d для снижения энергопотребления, хотя в данном направлении мало что можно сделать. По заявлению организации, следующая версия dav1d в определенных сценариях будет на 12 процентов лучше.