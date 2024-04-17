Игровой монитор имеет отличный дизайн и полный набор необходимых игрокам функций

Компания Hisense выпустила в продажу монитор 27G7K-PRO, рекламируемый в качестве официального монитора для предстоящей игры Black Myth: Wukong стоимостью 3699 юаней или приблизительно 510 долларов.

Новый монитор 27G7K-PRO оснащен 27-дюймовой матрицей Fast IPS с технологией ULED MiniLED и технологией квантовых точек QD. Такое сочетание технологий обеспечивает исключительное качество изображения, насыщенные цвета и глубокий черный цвет. Монитор имеет разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей), высокую частоту обновления до 160 Гц для плавного изображения и поддержку HDR1000 для повышения контрастности и яркости. Кроме того, монитор обеспечивает быстрое время отклика 1 мс, высокий коэффициент контрастности 1000000 к 1 и охватывает 98% цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая яркое и четкое изображение.

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Hisense 27G7K-PRO включает в себя функции, которые не оставят равнодушными геймеров. Он поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, которая устраняет разрывы и зависания экрана и обеспечивает плавный игровой процесс. Монитор также имеет сертификат TÜV Rheinland по защите глаз, который помогает снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Монитор 27G7K-PRO получил стильную эргономичную подставку и встроенное динамическое световое кольцо, которое добавляет атмосферность происходящему на экране. Для подключения монитор предлагает множество портов, включая HDMI, DP 1.4, USB и Type-C. Порт Type-C может использовать в качестве реверсивного источника питания мощностью 90 Вт, обеспечивая зарядку совместимых устройств.