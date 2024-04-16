Новая версия BIOS предназначалась для внесения поддержки платами процессора Core i9-14900KS и функции Intel APO, но что-то пошло не так

Пользователи, которые уже успели обновить свои материнские платы Z790 новейшей версией BIOS, ожидая, что получат две важные функции, остались разочарованы. Последняя бета-версия BIOS должна была принести поддержку процессора Core i9-14900KS и включить Intel APO. Однако оказывается, что эту версию BIOS не рекомендуется использовать, если только пользователь не планирует заходить в BIOS.

Судя по всему, в прошивке содержится ошибка, из-за которой может зависать BIOS. Пользовательский интерфейс может просто зависнуть через какое-то время или при смене вкладок. Это делает BIOS непригодным для использования для многих пользователей, и, похоже, что проблема затрагивает не только какую-то одну модель материнской платы, но и все платы, которые были недавно обновлены.

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Gigabyte относительно поздно включила поддержку Core i9-14900KS в свой BIOS, и то же самое относится и к технологии Intel APO. Было разумно ожидать, что энтузиасты, особенно те, кто имеет в наличии самые дорогие платы Z790 AORUS, захотят опробовать эти функции как можно скорее.

Gigabyte выпустила бета-версию прошивки для Core i9-14900KS в марте, и, несмотря на многочисленные сообщения, этот BIOS все еще доступен для загрузки. Проблемы не ограничиваются какой-либо конкретной материнской платой Z790, и не имеет значения, какой процессор используется. Пользователи подтвердили, что зависание BIOS может произойти на различных процессорах, включая Core i9-14900K, Core i7-14700K, Core i7-14700KF, Core i5-13600KF, Core i5-14600KF и других.

Uniko's Hardware, сообщившая о проблеме, советует пользователям не обновлять BIOS до последней БЕТА-версии, а Gigabyte не делала никаких заявлений или обновлений BIOS более трех недель.

Сообщения СМИ также выявили еще одну проблему, а именно отсутствие поддержки процессора Core i9-14900KS на старых материнских платах с чипсетом Z690. Gigabyte не выпустила обновление BIOS для старого чипсета, поддерживающего этот процессор, поэтому владельцев данных плат обошла проблема.