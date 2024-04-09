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Akasa анонсировала низкопрофильный кулер ALUCIA H4A для платформ AM5 и AM4
Новинка не может похвастаться выдающимися характеристиками, но подойдет большинству пользователей с процессорами мощностью до 95 Вт

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 Сегодня компания Akasa представила новую низкопрофильную воздушную систему охлаждения для ЦП ALUCIA H4A, предназначенную для разъемов AMD AM5 и AM4. При установленном вентиляторе кулер имеет высоту по оси Z чуть менее 30 мм, что достигается за счет очень компактного радиатора с обильным оребрением и тонкого вентилятора. Кулер способен работать с процессорами AMD с TDP до 95 Вт, что делает его пригодным для большинства моделей процессоров Ryzen и гибридных процессоров. Его конструкция включает никелированное медное основание, расположенное между установленным на заводе удерживающим модулем. К этому основанию проходят четыре медные тепловые трубки толщиной 6 мм, передающие тепло к алюминиевому радиатору, который обдувается 92-мм вентилятором. Следует отметить, что тепловые трубки не имеют непосредственного контакта с поверхностью теплораспределительной крышки процессора.

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 Размеры кулера Akasa ALUCIA H4A составляют 94 x 94 x 29,5 мм, а масса 232 грамма. Его 92-миллиметровый вентилятор на шарикоподшипниках рассчитан на 40000 часов работы. Он имеет 4-контактный кабель питания, позволяющий регулировать скорость вращения в пределах от 800 до 3600 об/мин. Вентилятор также обеспечивает максимальный воздушный поток в 40 кубических футов в минуту при статическом давлении 2,2 мм водного столба и уровне шума в диапазоне от 17 до 35,8 децибел. 

 На данный момент компания не раскрыла цены и дату появления кулера в магазинах, но отметила, что на него предоставляется двухлетняя гарантия.

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Источник: techpowerup.com
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