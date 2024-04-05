Новая версия XeSS значительно улучшает производительность и приносит новые профили масштабирования

Обновление XeSS обеспечивает улучшение производительности по сравнению с предыдущей версией. Однако важно отметить, что Intel изменила масштабирование разрешения для известных профилей. Несмотря на схожее название, Intel проводит сравнение профилей с разным масштабированием. Они действительно демонстрируют улучшенную производительность, но в основном это достигается за счет более низкого разрешения (более высокого масштабирования), а не улучшенной производительности XeSS.

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Intel обновила алгоритм XeSS 1.3 новой моделью ИИ, заявив об оптимизации за счет дополнительного обучения. Эта модель якобы обеспечивает отображение более визуально сложных элементов, лучшую реконструкцию изображения, улучшенное сглаживание, уменьшение ореолов и повышенную временную стабильность.

Intel представила два новых профиля: Ultra Performance и Ultra Quality Plus, а также выпустила конкурента NVIDIA DLAA под названием Native Anti-Aliasing, который, по-видимому, использует только сглаживание без масштабирования.

Игрокам следует знать, что новые профили имеют другое масштабирование. Ультра-качество изменилось с 1,3x до 1,5x, а качество увеличилось с 1,5x до 1,7x. Аналогичным образом, сбалансированные профили теперь имеют более высокое значение масштабирования с 1,7x до 2,0x, а масштабирование производительности возросло с 2,0x до 2,3x. Кроме того, профили Ultra Performance теперь увеличивают изображение в 3 раза.

Intel провела несколько сравнений XeSS 1.2 и 1.3. Однако, учитывая, что на каждый профиль повлияло изменение разрешения, геймерам могут показаться эти сравнения несколько бессмысленными. Как только XeSS станет доступен в играх, можно будет сравнить оба профиля с точки зрения производительности и, что более важно, качества.

Компания объявила, что разработчики уже могут начать интеграцию XeSS 1.3, поскольку сегодня был выпущен соответствующий SDK. Интересно, что Intel пообещала открыть исходный код XESS еще до его выпуска, но это обещание до сих пор не выполнено.