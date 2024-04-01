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AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
Особенностью данных моделей на архитектуре Zen 3+ является отсутствие встроенной графики

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 Ryzen 5 7235H и Ryzen 5 7235HS являются очередными дополнениями к серии Ryzen 7030, относящейся к поколению Rembrandt Refresh. Стоит отметить, что эти процессоры оснащены ядрами на архитектуре Zen3+, что отличает их от серии Ryzen 7040, в которой используется современная архитектура Zen4.

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 Эти новые гибридные процессоры имеют четырехъядерную конфигурацию с 8 потоками. Они совместимы с разъемом FP7r2 и работают в диапазоне мощности от 35 до 53 Вт при потребляемой мощности по умолчанию 45 Вт.

 Подробные характеристики указывают на базовую тактовую частоту 3,2 ГГц и максимальную тактовую частоту в режиме ускорения до 4,2 ГГц. Модель Ryzen 5 7235H специально разработана для китайского рынка и имеет ту же тактовую частоту, что и обычный вариант Ryzen 5 7235HS.

 Помимо Ryzen 5 7253H, AMD недавно представила еще один процессор линейки Ryzen 7000, а именно Ryzen 7 7435H(S). Этот процессор также был добавлен на сайт AMD, это подтверждает, что данный 8-ядерный процессор построен на архитектуре Zen3+. Теперь производитель подтвердил, что Ryzen 5 7435H имеет тактовую частоту 3,1 ГГ, чего ранее не было известно.

 Обе модели имеют одну общую черту — отсутствие встроенной графики. Однако существует некоторая путаница, поскольку в основных характеристиках указано наличие встроенной графики. Весьма вероятно, что в этих моделях графическая часть просто отключена.

#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #ryzen 5 7235h #ryzen 5 7435h
Источник: videocardz.com
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