Всего база данных на сегодня содержит запись о двух ускорителях со 160 и 192 исполнительными модулями

Intel сейчас работает над графическими процессорами Arc второго поколения Xe2 Battlemage. Еще в январе Том Петерсен — сотрудник Intel рассказал во время интервью, проведенного PC World: «Я бы сказал, что около 30% наших инженеров работают над Battlemage, в основном над программным обеспечением, потому что наша команда по аппаратному обеспечению работает над следующей разработкой (Celestial). Архитектура Battlemage уже имеет свой первый чип в лабораториях, и это очень захватывающе, и нас ждут еще хорошие новости, о которых я не могу сейчас говорить». Intel, похоже, нацелилась на окно запуска в конце 2024 года. Петерсен также отметил, что хотел бы, поступления продуктов второго поколения в розницу до начала выставки CES 2025. База данных SiSoftware Sandra была обновлена примерно в середине марта с двумя очень интригующими записями о графических процессорах Intel. Тестовые системы, построенные на материнской плате ASUS PRIME Z790-P WIFI, были замечены с графическими ускорителями, оснащенными 20 процессорами Xe-Core (160 EU) и 24 Xe-ядра (192 EU).

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Обе модели, похоже, оснащены 11,6 ГБ видеопамяти (полными 12 ГБ) и 8 МБ кэш-памяти второго уровня. Ресурс Wccftech предположил потенциальную 192-битную шину памяти для этих гипотетических графических процессоров низкого уровня. Компании Intel предстоит еще провести определенную работу. Судя по просочившимся в сеть данным производительность на ядро Alchemist в настоящее время в среднем на 16% выше, чем у предполагаемого графического процессора Battlemage, что не имеет большого значения, поскольку оптимизация на уровне драйверов и окончательные ревизии чипов могут получить большой прирост производительности, когда выйдут розничные продукты.







