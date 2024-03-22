Согласно появившейся информации NVIDIA готовит новые варианты линейки RTX 40: RTX 4070 с AD103, RTX 4060 Ti с AD104 и RTX 4060 с AD106

Обычно примерно через год после запуска новой серии видеокарт NVIDIA начинает представлять больше моделей на базе обновленных графических процессоров. Это означает, что у компании накапливаются графические процессоры с определенным количеством отключенных ядер, которые в противном случае были бы просто утилизированы. Поэтому вместо того, чтобы выбросить их, NVIDIA изменяет характеристики для их соответствия моделям более низкого класса. Это означает, например, что такие карты, как RTX 4070, могут иметь в основе гораздо более мощный графический процессор AD103 вместо AD104.

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По словам известного и надежного инсайдера MEGAsizeGPU, NVIDIA может выпустить новые модели RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060 с такими нестандартными графическими процессорами. Сообщается, что компания готовит новые варианты графических процессоров Ada Lovelace для своих видеокарт GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060:

• GeForce RTX 4070: AD104-251 →AD103-175-KX;

• GeForce RTX 4060 Ti: AD106-351 → AD104-150-KX;

• GeForce RTX 4060: AD107-400 → AD106-255.

Что интересно, эти графические процессоры уже упомянуты в последних официальных драйверах, поэтому их запуск может произойти в любой момент. Однако, по данным MEGAsizeGPU, появление как минимум двух таких моделей не следует ожидать раньше апреля. При этом следует ожидать, что специального заявления по этому поводу не будет, и потенциальные покупатели узнают об изменении лишь специальные диагностические утилиты.

Таким образом не стоит удивляться своим новеньким видеокартам, если у них будет другой графический процессор, отличный от официально анонсированного NVIDIA. Следует также отметить, что обычно нестандартные модели появляются только в определенных регионах, а их производительность ничем не будет отличаться от оригинальных карт.