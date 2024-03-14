Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Cerebras представила чип для искусственного интеллекта с 900 тысячами ядер
Компания представила свой процессор третьего поколения для искусственного интеллекта в 57 раз больший, чем самый графический процессор Nvidia H100

реклама

 С момента запуска своего первого чипа Wafer Scale Engine (WSE) компания Cerebras не остановилась на достигнутом и теперь представила решение третьего поколения с невероятными характеристиками, которые следует учитывать из-за его огромных размеров. Как следует из названия, чип, по сути, представляет собой целую кремниевую пластину, и на этот раз Cerebras делает ставку на искусственный интеллект с некоторыми мощными характеристиками, которые представлены ниже.

реклама

• 4 триллиона транзисторов;

• 900 000 ядер искусственного интеллекта;

• 125 петафлопс пиковой производительности искусственного интеллекта;

• 44 ГБ встроенной SRAM;

• 5-нм техпроцесс TSMC;

• Внешняя память: 1,5 ТБ, 12 ТБ или 1,2 ПБ;

• Обучает модели ИИ по 24 триллионам параметров;

• Размер кластера до 2048 систем CS-3.

 Cerebras WSE-3 имеет размер кристалла 46 225 мм2, что в 57 раз больше, чем у NVIDIA H100, площадь которого составляет 826 мм2. Оба чипа основаны на 5-нм техпроцессе TSMC. H100 считается одним из лучших AI-чипов на рынке с его 16896 ядрами и 528 тензорными ядрами, но он затмевается WSE-3, предлагающим невероятные 900 000 оптимизированных для AI ядер на чип.

 WSE-3 также имеет высокие показатели производительности, подкрепленные пропускной способностью памяти 21 петабайт в секунду (в 7000 раз больше, чем у H100) и пропускной способностью Fabric 214 петабит в секунду (в 3715 раз больше, чем у H100). Чип включает 44 ГБ встроенной памяти, что в 880 раз больше, чем у H100.

 По сравнению с WSE-2, чип WSE-3 предлагает в 2,25 раза больше ядер, в 2,4 раза больше SRAM (44 ГБ против 18 ГБ) и гораздо более высокие скорости межсоединения в том же размере корпуса. Транзисторов на WSE-3 также на 54% больше (4 триллиона против 2,6 триллиона).

 Чип предназначен в первую очередь для искусственного интеллекта и обеспечивает пиковую производительность искусственного интеллекта 125 петафлопс. NVIDIA H100 предлагает около 3958 Терафлопс или около 4,0 петафлопс пиковой производительности искусственного интеллекта, поэтому здесь речь идет об увеличении в 31,25 раза. Чип также поставляется в различных конфигурациях с памятью от 1,5 ТБ до 1,2 ПБ. Благодаря такой мощности в одном кристалле чип может обучать модели ИИ с 24 триллионами параметров.

 В дополнение к чипу WSE-3, Cerebras Systems также анонсирует свой суперкомпьютер CS-3 AI, который может обучать модели в 10 раз большие, чем GPT-4 и Gemini, благодаря огромному объему памяти. CS-3 AI предназначен как для корпоративных пользователей и обеспечивает гораздо более высокую эффективность производительности по сравнению с современными графическими процессорами.

 64 таких систем искусственного интеллекта CS-3 будут использоваться в суперкомпьютере Condor Galaxy 3, который обеспечит производительность вычислений искусственного интеллекта 8 экзафлопс, что удвоит производительность системы при той же мощности и стоимости. Компания не раскрыла цены и доступность чипов WSE-3, но ожидается, что они будут стоить довольно дорого, намного больше, чем запрашиваемая цена в 25–30 тысяч долларов за графические процессоры NVIDIA H100.

#nvidia #искусственный интеллект #h100 #nvidia h100 #cerebras #cerebras systems
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Цена видеокарт GeForce RTX 40 SUPER упала ниже рекомендуемой в Германии
Автономный агент Devin готовится оставить программных инженеров без работы
Google представила ИИ-модель SIMA, способную проходить видеоигры как человек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинский нардеп Лапин назвал две основные причины поражения M142 HIMARS в Никаноровке
+
Сроки выхода HyperOS сдвигаются, а за 2 квартала 2024г всего 30 смартфонов Xiaomi получат новую ОС
9
ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
1
Криптодобытчики переходят на новый универсальный тип майнинг-ригов
1
Топовая китайская видеокарта MTT S80 медленнее встроенной графики AMD
1
ChatGPT и ещё два умных алгоритма дали прогноз курса мемного токена Shiba Inu на конец 2024 года
+
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
1
Укрепление стратегического военного сотрудничества Индии и США
+
The Times: Власти Англии хотят досрочно освобождать преступников из-за нехватки мест в тюрьмах
+
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
1
Новый метод 3D-печати позволяет создавать прочные детали в 5 раз быстрее
+
Samsung может выпустить One UI 6.1 для серии Galaxy S23 уже в марте
+
Стратег Голдман: Бурный рост золота и биткоина свидетельствует о риске прихода "черного лебедя"
+
Видео: "Искандер-М" опять вывел из строя украинский HIMARS, превратив его в "решето"
1
Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
1
Представлена среда выполнения JavaScript-кода WinterJS 1.0 — самая быстрая на рынке, как утверждают её создатели
1
Samsung начала распространять обновление безопасности March 2024 на глобальные версии Galaxy S23
+
Стоимость производства полупроводников вырастет из-за повышения цен на электроэнергию в Тайване
2
В России начнут собирать современную версию знаменитой «Буханки» – электрокар Sova 25
2
Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H2 в июне
+

Популярные статьи

Подсчитываем, какую сумму придется отдать за мощный игровой компьютер весной 2024 года
25
В последние недели на барахолку хлынули Xbox series S и цена обновила исторический минимум
11
Как я перестал беспокоиться о том, что редко прохожу игры на ПК до конца — 7 советов геймерам
34
Как сэкономить на игровом ПК, и какой процессор подходит геймеру с разрешением монитора 1080р
21
Robin Hood - Sherwood Builders - альтернативная история Робин Гуда (субъективный обзор)
2
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
85
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
10
Собираем самый дешёвый ПК из магазина за 7000 рублей
19
ТОП-5 игровых QuadHD мониторов стоимостью до 50 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
11
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
14

Сейчас обсуждают

Иван Губин
07:07
Я пользуюсь Яндекс Браузером и мне норм
Samsung собирается выпустить 400 000 умных колец Galaxy Ring в 2024 году
Cowboy Huggies
07:07
1700 говорят мертв, получается 1200 тоже, по такой же логике и AM4 мертв и AM5 мертв, так как в 2025 будет AM6
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Алексей Гуреев
05:28
Каждое слово это услада для глаз. Каждый тейк нерушимая правда! Осушил бензобак у каждого хбоксера! На столько качественная аналитика, аналитика похожа на слова Виталика из ixbt. Вам бы на ixbt работа...
О Xbox Game Pass в 2024 году
Вовчик Трофимов
04:52
дюна - 1984 года дэвида линча дюна - сериал от канала сай-фай 2000г дети дюны френка херберта - еще один 3х серийный фильм от канала сай-фай 2003г дюна 1/2 - вильнева
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
Серега Абызов
04:49
Яндекс Маркет сайт выкупила?! Не одной статьи по теме.
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
Fetaminaza
04:46
этот долпоеп пытается копеечку поднять, там еще куча ошибок пох что писать. количество знаков
Pixel 8 и 8 Pro получили важную функцию DisplayPort Alternate Mode спустя 6 месяцев после выхода
Серега Абызов
03:56
На "мыльные оперы" многие статьи стали похожи. Во второй серии - вы узнаете, что коллеге видеокарту купила любовница третьего мужа жены... 🤣🤣🤣🤣
Какую видеокарту я бы купил сегодня для игрового ПК, и почему вам не нужна GeForce RTX 3070 Ti
:-) ПеРеЦ
03:55
Всё верно говоришь !
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
MriS
03:54
Раздражают дырки в экране. Фу 🤢
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
:-) ПеРеЦ
03:52
Заказал два комплекта на Xeon E5 V4 . И ложил я на всех с большим прибором ! И на блогеров и на тутышних "экспертов" по разным ряйзанам ! )))
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем