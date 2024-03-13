Память DDR5 SO-DIMM емкостью 12 ГБ для ноутбуков поступит в продажу 31 марта

На заре своего дебюта память стандарта DDR5 вышла с модулями емкостью 8 ГБ, 16 ГБ, а позднее и с 32 ГБ. Год спустя и Intel, и AMD включили поддержку так называемых небинарных модулей емкостью 24 или даже 48 ГБ, что привело к нестандартным конфигурациям памяти в современных компьютерных системах. Чуть позже энтузиастам стали доступны модули емкостью 64 ГБ, и, судя по всему, вскоре можно будет получить еще один вариант емкостью 12 ГБ.

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Первыми модулями памяти с такой емкостью, являются устройства компании Crucial для ноутбуков со скоростью 5600 МТ/с по умолчанию. Согласно описанию продукта, эта память также работает в режимах 5200 и 4800 МТ/с, в зависимости от того, какой из них поддерживается конкретной платформой.

Компания предлагает два комплекта: в составе одного модуля или двух:

• Crucial 12 ГБ DDR5, 5600 МГц (CT12G56C46S5) ценой 44,99 фунтов стерлингов;

• Комплект Crucial емкостью 24 ГБ (2x12 ГБ) DDR5, 5600 МГц (CT2K12G56C46S5) ценой 87,99 фунтов стерлингов.

Используя такие модули, теперь можно обеспечить общий объем памяти 12 ГБ или 24 ГБ в новых ноутбуках, оснащенных одним или двумя слотами SO-DIMM соответственно. Системы с четырьмя интерфейсами SO-DIMM могут поддерживать емкость до 48 ГБ.

Согласно странице продукта на сайте компании, модули Crucial емкостью 12 ГБ станут доступны начиная с 31 марта.