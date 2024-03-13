Сегодня известный инсайдер Kopite7kimi поделился новой информацией о будущих видеокартах Nvidia, касающейся ширине интерфейса памяти

Известный инсайдер Kopite7kimi включился в разговор об игровых графических процессорах NVIDIA следующего поколения, которые часто возникли из-за его слухов. Этот уважаемый в индустрии инсайдер теперь намекает на предстоящую серию игровых видеокарт RTX 50, которые, возможно, появятся в продаже уже в конце года.

Ожидается, что игровые графические ускорители на базе семейства графических процессоров GB20x под названием Blackwell, будут включать пять различных моделей, по крайней мере на начальном этапе. Флагманским представителем линейки станет графический процессор GB202, который, согласно ранней информации будет включать до 192 потоковых мультипроцессоров.

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Следующим по производительности по словам Kopite7kimi станет графический процессор с названием GB203 может получить в два раза меньшее количество ядер.

За последнюю неделю появилось несколько сообщений, касающихся ширины шины памяти будущих видеокарт. Сегодня настал черед очередного слуха. Теперь появились новые данные о том, что графический процессор GB203 будет использовать 256-битную шину памяти, что должно составлять половину от данной характеристики флагманского GB202. Кроме того, если информация верна, то это свидетельствует также об отсутствии модели серии GB20x с 384-битной шиной.

Также в сети циркулируют слухи о возможных характеристиках менее производительных процессоров GB205, GB206 и GB207, но их достоверность весьма спорная. Стоит отметить, что спецификации GPU линейки AD10X были раскрыты еще до их запуска из-за проблем с безопасностью данных у NVIDIA.

Говоря о Blackwell, ожидается, что NVIDIA приоткроет завесу тайны о новых GPU на GTC 2024 на следующей неделе. На протяжении всей своей истории мероприятие GTC зарекомендовало себя как идеальная платформа для презентации новых графических процессоров HPC, но анонсы новых игровых графических ускорителей обычно происходят спустя несколько месяцев.

В небольшой таблице ниже можно ознакомиться со списком возможных графических процессоров серии GB20x.



