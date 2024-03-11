Данная модель стала последним флагманом Nvidia в линейке GeForce GTX

10 марта 2017 года NVIDIA официально представила GTX 1080 Ti, ознаменовав последний выпуск высокопроизводительного графического процессора линейки GTX, прежде чем в следующем году уступит место RTX 2080 Ti. GTX 1080 Ti по цене 699 долларов была последней картой класса xx80 Ti/SUPER в этом ценовом диапазоне.

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GeForce GTX 1080 Ti, основанная на архитектуре графического процессора Pascal, поддерживает API DirectX 12, хотя и не на самом высоком уровне Ultimate. Это ограничение исключило некоторые современные функции, такие как Mesh Shading, изначально необходимые для новых игр, таких как Alan Wake II. Однако со временем игра была оптимизирована и для этой архитектуры, и даже сегодня GTX 1080 Ti поддерживает достойный уровень производительности.

Выпущенная в качестве обновления GTX 1080, GTX 1080 Ti имела более мощный графический процессор GP102, оснащенный 3584 ядрами CUDA. Эти характеристики во многом повторяют характеристики TITAN X на архитектуре Pascal, выпущенной в 2016 году. Обе карты имеют одинаковое количество ядер, но TITAN X оснащена 384-битной шиной памяти и 12 ГБ памяти GDDR5X, а GTX 1080 Ti получила немного уменьшенную 352-битную шину памяти, обеспечивающую необычную емкость 11 ГБ.

GTX 1080 Ti также ознаменовала собой последний раз, когда NVIDIA использовала эталонную конструкцию кулера с турбинным вентилятором для своего высокопроизводительного графического процессора. Впоследствии NVIDIA перешла на конструкцию с двумя вентиляторами.

Серия RTX 30 от NVIDIA вернула графические процессоры класса XX90, отойдя от более ранних конфигураций с двумя графическими процессорами. Вместо этого эти графические карты имеют самый высокий рейтинг, доступный в серии.

На данный момент NVIDIA по-прежнему привержена поддержке своей серии GTX 10 официальными графическими драйверами, и пока нет никаких признаков изменения этой позиции.