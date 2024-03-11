Также пока остается неопределенным вопрос с использованием 512-битной шины памяти, которая то появляется в утечках, то опровергается

Один из наиболее надежных источников информации об аппаратном обеспечении NVIDIA, Kopite7kimi поделился некоторыми свежими подробностями о будущих видеокартах компании.

Kopite7kimi первоначально заявлял, что флагманский игровой графический процессор будущей серии получит 512-битный интерфейс памяти. Эта информация якобы была подтверждена несколькими источниками. Однако через несколько месяцев появилась новая информация, согласно которой шина памяти будет не 512-битной, а 384-битной. На прошлой неделе тот же источник намекнул, что серии RTX 50 и RTX 40 могут иметь очень схожую ширину шины памяти, намекая на отсутствие существенных изменений для флагманского графического процессора, известного как GB202.

реклама

Теперь Kopite7kimi снова предлагает 512-битный вариант, не вдаваясь в подробности. Неясно, планирует ли NVIDIA различные спецификации памяти или же источник информации просто делает обоснованные предположения. Учитывая послужной список инсайдера, можно склониться к первому варианту. Однако ясно то, что подробности пока остаются немного туманными.

Что еще более важно, инсайдер теперь утверждает, что новая серия будет использовать память GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, значительно превосходя спецификации GDDR6X. У NVIDIA по-прежнему будет большой запас для будущих ускорителей, поскольку память GDDR7 обычно рекламируется со скоростью 32 Гбит/с и более.

Модули GDDR7 емкостью 3 ГБ, скорее всего, не следует ожидать в первой волне линейки RTX 50, но известно, что они находятся в разработке и должны быть выпущены в следующем году, так же как NVIDIA может выпустить свои графические процессоры среднего и начального уровня. Это открывает возможность новых вариантов объема памяти, которые пока не следует исключать.

В худшем случае NVIDIA будет придерживаться той же ширины шины памяти на своих игровых графических картах следующего поколения, что по-прежнему приведет к гораздо более высокой пропускной способности благодаря более быстрой скорости GDDR7. Однако, если NVIDIA по какой-то причине рассмотрит вариант с 512-битной версией, это означает, что графический процессор будет поддерживать еще больший объем памяти и предлагать почти на 80% более высокую пропускную способность, чем существующий сейчас AD102.

Наконец, тот же источник также упомянул, что графический процессор GB203 может составлять половину GB202, но не подтвердил и не опроверг тот факт, что GB202 использует многочиповую конструкцию. Текущий флагман AD102 может похвастаться на 80% большим количеством ядер по сравнению с AD103. Это вывело графические процессоры RTX 4090 на совершенно другой уровень производительности. Если NVIDIA применит аналогичный подход с Blackwell, можно снова ожидать значительного разрыва в производительности между потенциальными моделями RTX 5090 и 5080, особенно с учетом циркулирующих слухов о 512-битной шине.