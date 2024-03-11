Компания уже получила 16 миллионов долларов, а первые поставки чипов начнутся в 2025 году

На этой неделе компания Efficient Computer продемонстрировала дизайн своего чипа. По заявлению компании, новый процессор может обеспечить производительность на уровне текущих предложений, потребляя при этом лишь немного электроэнергии. Компания утверждает, что процессор в 100 раз эффективнее лучшего встроенного процессора фон Неймана и в 1000 раз экономичнее энергоемких графических процессоров.

В пресс-релизе компания Efficient Computer объявила, что уже внедрила архитектуру процессора Fabric в свою тестовую систему на кристалле Monza (SoC).

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Подробности носят технический характер, но ключевая идея Fabric — оптимизация параллелизма с нуля. Efficient Computer использует упрощенную, реконфигурируемую архитектуру потоков данных для выполнения кода на многочисленных параллельных вычислительных элементах. Инновационный дизайн стал результатом более чем семилетних исследований в Университете Карнеги-Меллон. Он использует пространственный параллелизм, одновременно выполняя различные инструкции по физическому расположению чипа. Эффективная внутрикристальная сеть связывает эти параллельные вычислительные элементы.

Программный стек Efficient также поддерживает основные встроенные языки, такие как C, C++, TensorFlow и некоторые приложения Rust, что позволяет разработчикам приложений быстро перекомпилировать свой код для архитектуры Fabric. Стартап указывает, что компилятор Fabric с самого первого дня разрабатывался вместе с аппаратным обеспечением.

Тем не менее необходимость перекомпиляции программного обеспечения может ограничить массовое внедрение. Перекомпиляция каждого приложения для более традиционных потребительских устройств является сложной задачей. Таким образом, по крайней мере на начальном этапе, целевыми рынками являются специализированные отрасли, такие как устройства для здравоохранения, мониторинг гражданской инфраструктуры, спутники, оборона и безопасность.

Внутри Fabric представляет собой уникальный подход к параллельным вычислениям. Хотя Efficient Computer умалчивает о специфике архитектуры обработки, их описания намекают на гибкий, реконфигурируемый процессор, который может оптимизировать себя для различных рабочих нагрузок с помощью программно-определяемых инструкций.

Компания уже получила стартовое финансирование в размере 16 миллионов долларов от Eclipse Ventures, вероятно, направленное на выпуск своих первых чипов Fabric. Efficient Computer сообщает, что уже подписала соглашения с неназванными партнерами и планирует поставки чипов в начале 2025 года.