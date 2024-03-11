Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Стартап Efficient Computer создал процессор в 100 раз более эффективный, чем сушествующие чипы
Компания уже получила 16 миллионов долларов, а первые поставки чипов начнутся в 2025 году

реклама

 На этой неделе компания Efficient Computer продемонстрировала дизайн своего чипа. По заявлению компании, новый процессор может обеспечить производительность на уровне текущих предложений, потребляя при этом лишь немного электроэнергии. Компания утверждает, что процессор в 100 раз эффективнее лучшего встроенного процессора фон Неймана и в 1000 раз экономичнее энергоемких графических процессоров.

 В пресс-релизе компания Efficient Computer объявила, что уже внедрила архитектуру процессора Fabric в свою тестовую систему на кристалле Monza (SoC).

реклама

 Подробности носят технический характер, но ключевая идея Fabric — оптимизация параллелизма с нуля. Efficient Computer использует упрощенную, реконфигурируемую архитектуру потоков данных для выполнения кода на многочисленных параллельных вычислительных элементах. Инновационный дизайн стал результатом более чем семилетних исследований в Университете Карнеги-Меллон. Он использует пространственный параллелизм, одновременно выполняя различные инструкции по физическому расположению чипа. Эффективная внутрикристальная сеть связывает эти параллельные вычислительные элементы.

 Программный стек Efficient также поддерживает основные встроенные языки, такие как C, C++, TensorFlow и некоторые приложения Rust, что позволяет разработчикам приложений быстро перекомпилировать свой код для архитектуры Fabric. Стартап указывает, что компилятор Fabric с самого первого дня разрабатывался вместе с аппаратным обеспечением.

 Тем не менее необходимость перекомпиляции программного обеспечения может ограничить массовое внедрение. Перекомпиляция каждого приложения для более традиционных потребительских устройств является сложной задачей. Таким образом, по крайней мере на начальном этапе, целевыми рынками являются специализированные отрасли, такие как устройства для здравоохранения, мониторинг гражданской инфраструктуры, спутники, оборона и безопасность.

 Внутри Fabric представляет собой уникальный подход к параллельным вычислениям. Хотя Efficient Computer умалчивает о специфике архитектуры обработки, их описания намекают на гибкий, реконфигурируемый процессор, который может оптимизировать себя для различных рабочих нагрузок с помощью программно-определяемых инструкций.

 Компания уже получила стартовое финансирование в размере 16 миллионов долларов от Eclipse Ventures, вероятно, направленное на выпуск своих первых чипов Fabric. Efficient Computer сообщает, что уже подписала соглашения с неназванными партнерами и планирует поставки чипов в начале 2025 года.

#процессоры #стартап
Источник: techspot.com
+
Написать комментарий (0)
Мобильные процессоры Intel Lunar Lake могут быть в 1,5 раза быстрее Meteor Lake U в многопотоке
Процессоры Lunar Lake будут в 1,5 раза быстрее в многопоточном режиме по сравнению с Meteor Lake
AMD Ryzen 7 7435H без встроенной графики стал основой ноутбука Mechorevo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Китай подтверждают, что планы строительства ядерного реактора на Луне «почти готовы»
8
ОТРК "Искандер-М" подкараулил мобильную установку ЗРК "Патриот" и поразил её высокоточным прилетом
32
Финляндии нанесен экономический ущерб фанерой из России
2
New Regency Pictures снимет фильм по Watch Dogs
+
Компания Blizzard объявила о расширении поддержки валют в своей платформе Battle.net
1
Тест на пуленепробиваемость Cybertruck закончился неожиданными результатами
5
В России построят новый автобусный завод
+
Фото: очередной танк M1 Abrams поражён ПТУР в районе населённого пункта Бердычи
5
На утёкших рендерах iPhone 16 Pro появилась новая кнопка Capture, о которой сообщалось ранее
+
США вводят санкции против китайского производителя микросхем памяти
5
БПЛА "Партизан" обретает "сердце" российского производства
1
Представители Marvel заявили, что Говард утка сражался с Таносом в финальной битве на Земле
5
Физики обнаружили гравитационные волны с беспрецедентно низкой частотой от пульсаров
+
"Алмаз-Антей" успешно реализует гособоронзаказ на обновление систем ПВО
+
Пакистан представляет первый произведенный в стране танк Haider.
1
Азербайджан приобрел аэростат противоракетной обороны Sky Dew у Израиля
+
Epic Games обратилась с жалобой в Еврокомиссию после блокировки их аккаунта разработчика
1
Galaxy A35 5G появился в базе данных Geekbench
+
Новый патент Apple описывает магнитные амбушюры для AirPods Pro
+
Россия готовится к запуску первого водородного поезда
1

Популярные статьи

«Прометей» даёт огня: система ПВО С-500 впервые перехватила гиперзвуковую цель
34
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
198
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
18
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
112
Результаты разгона 192 ГБ ОЗУ DDR5 на AMD Ryzen 9 7950X
14
Обзор The Walking Dead: Destinies
1
С-300 или Patriot: Какую систему на самом деле уничтожил российский «Искандер»
5
Размышления о назначении Залужного послом в Британию
14
США давят на союзников, призывая ограничить поставки чипов в Китай
3
Обзор игры Call of Duty Advanced Warfare - Расширенная война
+

Сейчас обсуждают

beltar
23:22
Сынок, у меня 3060 с конца 2022-го, хотя денег на счету явно побольше, чем у сопляка, вроде тебя. Я ее, правда, взял потому что не хотелось БП менять, а у 3060Ti большое TDP и нужны качественные испол...
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:22
Ну.... Россия обещала приголубить эти войска тактическим ЯО. На что в ответ придётся поставлять ЯО Украине... Или наносить удар самим... Правда тогда Россия тоже не знает, откуда может взяться цунами ...
Италия предостерегает НАТО от отправки войск на Украину во имя дипломатии
Шакро Старый
23:20
У вас устаревшая инфа, ещё вчера пять.
Российские войска уничтожили четвертый американский танк M1 Abrams
beltar
23:19
Вообще-то 4% - это уже довольно серьезно.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
Александр Шеховцов
23:19
О чем статья? О кривых руках? Что тут сложного. Взял лай диск или накатал руфусом арони, с трекера. Закатал образ, потом с акронисом развернул на чистом диске- все. Или парагоном. Нет льем из пустого ...
Практика: как я менял местами две установленные и настроенные Windows 10 на паре SSD
REY_B_
23:18
Ну так будет ремастер? Или продают прошлогодний снег? Типа "тоже раритет".
Bethesda выпускает металлический Pip-Boy из вселенной Fallout
beltar
23:18
Ниче, что 4070Ti превосходит 3060 на 2 ценовых класса и одно поколение? И как 3060 стоить она не может.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
beltar
23:17
Это не тебе, Бублик, решать, какой монитор кому нужен.
Почему вам не нужен 4К-монитор, и какую видеокарту купить для народного разрешения 1080р
REY_B_
23:16
Понятно.... Хуанг и штуцера для водянок готов поставить новые... Естно "в целях повышения надёжности". З.Ы. А вот среди майнеров, водянки чего-то не прижились. Хотя казалось бы, чего проще поставить ц...
Дженсен Хуанг заявил, что будущие сервера для ИИ будут иметь жидкостное охлаждение
Жора Петросян
23:03
Он вообще крут, ---для настоящих геймеров !!
9 самых быстрых игровых процессоров марта 2024 года для энтузиастов и геймеров с мониторами 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем