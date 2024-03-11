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Процессоры Lunar Lake будут в 1,5 раза быстрее в многопоточном режиме по сравнению с Meteor Lake
Этого удастся добиться без использования технологии HyperThreading и с мощностью всего 17 Вт

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 Согласно информации от надежного инсайдера Bionic_Squash, известному точными слухами об аппаратном обеспечении компании Intel, ожидается, что грядущая серия Lunar Lake, являющийся частью будущей пользовательской платформы нового поколения, покажет значительное увеличение производительности и достигнет 50 процентов, если сравнивать с линейкой Meteor Lake-U. По крайней мере такой результат показывают ранние тесты в пакете Cinebench R23 и Cinebench 5.4.5.

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 Предполагается, что платформа Lunar Lake-MX будет включать до восьми ядер, четыре из которых являются производительными на архитектуре Lion Cove, а другие четыре - энергоэффективными на базе Skymont. Необходимо сказать, что линейка Arrow Lake получит такую же микроархитектуру и выйдет в продажу в то же время, что и Lunar Lake, но процессоры данной линейки будут относиться к среднему и высокому сегменту.

 Компания Intel не раскрывает слишком много информации о Lunar Lake, но изначально дала ясно понять, что эта архитектура ориентирована на ультрабуки или маломощные ноутбуки. Подтверждением этого стали, появившиеся в сети слайды, сделавшие Lunar Lake наследником Meteor Lake-U.

 Согласно новой информации, следует ожидать повышения многопоточности в полтора раза, даже невзирая на отсутствие технологии HyperThreading в ядрах Lion Cove и Skymont по сравнению с моделями Meteor Lake мощностью 15 Вт, которые имеют до 12 ядер, включающих 2 производительных ядра, восемь энергоэффективных ядра и 2LP. И это будет достигнуто при базовой мощности всего 17 Вт, которая, согласно просочившимся слайдам, может достигать 30 Вт. Кроме того, в планах Intel также присутствует выпуск версии с TDP 8 Вт для систем с пассивным охлаждением.

 В дополнение к увеличившейся производительности процессора, линейка Intel Lunar Lake получит в своё распоряжение более быстрый нейронный процессор (NPU). Обновленный NPU, по заявлению Intel будет втрое быстрее, чем предшественник в составе Meteor Lake. Также необходимо сказать о встроенной графике, которая будет основана на архитектуре Xe2-LPG и принесет значительный рост игровой производительности в портативных игровых устройствах малой мощности.

 Ожидается, что дебют линейки процессоров Lunar Lake состоится уже в этом году, но серийное производство планируется начать только в следующем году.

#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #lunar lake
Источник: videocardz.com
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Процессор Intel Lunar Lake оказался на 50% быстрее своего предшественника в многопотоке
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