Этот малоизвестный процессор ранее был эксклюзивом для систем Lenovo

AMD Ryzen 7 7435H не является новым процессором. Согласно сообщениям китайских СМИ, эта модель Rembrandt(Refresh) с архитектурой Zen3+ использовался в качестве специального чипа в системах Lenovo, однако теперь этот APU попал в игровые системы Mechrevo.

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Интересно, что процессор Ryzen 7 7435H даже не указан на официальном сайте AMD, но утверждается, что этот чип представляет собой версию Ryzen 7 7735H с пониженной тактовой частотой. Оба имеют 8 ядер и 16 потоков. Важным отличием является то, что у Ryzen 7 7435H нет встроенной графики, таким образом, он может предлагаться только с дискретным графическим процессором. Еще одно отличие состоит в том, что Ryzen 7 7735H — это процессор с тактовой частотой 4,75 ГГц, а Ryzen 7 7435H имеет тактовую частоту 4,5 ГГц.

Если конкретно, то APU не оснащен интегрированной графикой Radeon 680M, которая должна иметь 12 вычислительных блоков RDNA2. В этом случае отключается вся графическая подсистема. В результате таким ноутбукам приходится полностью полагаться на дискретный графический процессор. В случае Mechrevo этим графическим ускорителем для ноутбука является GeForce RTX 4060 с TGP до 140 Вт. Стоит отметить, компания утверждает, что их система позволяет повышать мощность процессора до 75 Вт, в то время как официальный диапазон TDP по умолчанию для серии H составляет от 35 до 54 Вт.

Игровой ноутбук Mechrevo Dragon 16K с упомянутым APU, графикой RTX 4060, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти в настоящее время доступен для предварительного заказа в Китае по довольно хорошей цене 5299 юаней, что составляет примерно 746 долларов. Это делает ноутбук привлекательным выбором в бюджетном сегменте.