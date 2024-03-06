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В сети появились тесты ZOTAC RTX 4090D PGF
Видеокарта ZOTAC RTX 4090D PGF является самой большой картой на рынке с длиной 38 см

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 В этом году NVIDIA выпустила три видеокарты серии SUPER и одну модель, разработанную специально для китайского рынка. RTX 4090D — это урезанная версия оригинальной GeForce RTX 4090, отвечающая ограничениям США на экспорт в Китай. ZOTAC представила свою модель PGF, которая на данный момент считается флагманской разработкой этой компании.

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 RTX 4090D PGF физически похож на исходную модель, но базовые характеристики графического процессора отличаются. Напомню, что вариант D имеет 14592 ядра CUDA, а общая мощность графики ограничена 425 Вт в отличие от обычной RTX 4090 с 16384 ядрами и 450 Вт. Ни на одной из доступных на рынке RTX 4090D нет заводского разгона, за исключением некоторого программного обеспечения OC, доступного для отдельных моделей.

 Карта ZOTAC также является жертвой ограничений мощности, но только при настройках по умолчанию. Новинка предлагает мощность по умолчанию 425 Вт и максимальную мощность 530 Вт в разгоне, что достаточно для того, чтобы превзойти RTX 4090. Как упоминалось ранее, разгон RTX 4090D был по большей части бессмысленным, когда эти карты вышли, поскольку он не работал должным образом. К сожалению, два месяца спустя ситуация не сильно изменилась.

 Помимо BIOS, RTX 4090D PGF выделяется не своими характеристиками, а внешним видом. Этот дизайн понравится не каждому энтузиасту, но независимо от личных предпочтений следует признать, что это самая большая RTX 4090D на рынке. В комплект поставки входят три вентилятора диаметром 11 см (обычно их размер составляет 9 - 10 см). Размеры карты 38,1×15,4×7,4 см, а это значит, что она не только длинная, но и очень толстая. Чтобы дать некоторое представление, можно сказать, что она на 3 см длиннее, чем Gigabyte RTX 4090 AORUS Master.

 Интересная деталь заключается в том, что, поскольку оригинальная RTX 4090 PGF больше не производится, RTX 4090D PGF стала самым большим графическим ускорителем для настольных ПК, представленным в настоящее время на рынке.

 Карта имеет высокий максимальный TGP и мощную 28-фазную печатную плату. Несмотря на технологический запас, карта с трудом реализует большую часть потенциала разгона. Команде Expreview удалось выжать из этой карты лишь на 3,7% больше производительности. И это несмотря на то, что теоретически доступная мощность на 24,7% больше.

 ZOTAC RTX 4090D PGF доступна в Китае, и не ожидается, что он появится в магазинах в других странах. Это одновременно самая высококлассная модель RTX 4090D ZOTAC на данный момент и самое большое разочарование с точки зрения разгона.

#nvidia #видеокарты #rtx 4090 #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #rtx 4090d
Источник: videocardz.com
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