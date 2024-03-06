Интересно, что реально никаких технических изменений не произойдет, сменится лишь название с SF3 на SF2

Сегодня появилось сообщение, что компания Samsung Foundry, которая может усилить конкуренцию с Intel в сфере производства передовых чипов, решила переименовать свою технологию производства второго поколения по нормам 3-нм техпроцесса, ранее известную как SF3, на производственный процесс класса 2 нм под названием SF2. По сообщениям ZDNet, переименование Samsung SF3 в SF2, скорее всего, является попыткой южнокорейского технологического гиганта упростить номенклатуру своих процессов и лучше конкурировать с Intel Foundry, по крайней мере, визуально. Intel собирается представить свой производственный процесс Intel 20A класса 2 нм в этом году. В сообщении говорится, что Samsung уже уведомила своих клиентов об изменениях в своей дорожной карте и переименовании SF3 в SF2. Примечательно, что компания, как сообщается, дошла до повторного подписания контрактов с клиентами, изначально намеревавшимися использовать техпроцесс SF3.

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«Компания Samsung Electronics сообщила нам, что 2 поколение 3-нм техпроцесса заменяется на 2-нм. В прошлом году мы заключили контракт с Samsung Foundry на производство второго поколения по 3-нм техпроцессу, но недавно мы пересмотрели контракт и изменили название на 2-нм», — сообщил ZDNet неназванный источник. Несмотря на изменение названия, SF3 от Samsung, который теперь называется SF2, не претерпел никаких технологических изменений. Это говорит о том, что переименование является прежде всего маркетинговым ходом, поскольку использование другого техпроцесса потребует от заказчиков полной переработки конструкции своих чипов. Samsung намерена начать производство чипов на основе нового процесса SF2 во второй половине 2024 года. В технологии SF2 используются транзисторы с круговым затвором (GAA), которые Samsung называет многомостовыми полевыми транзисторами (MBCFET) без внутренней подачи питания (BSPDN). На данный момент Samsung Foundry официально не подтвердила переименование.