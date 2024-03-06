Проблема в том, что тесты AMD Instinct MI309 показывают превышение производительности, выше которой поставлять ускорители ИИ согласно ограничениям США нельзя

Согласно новому сообщению, стремясь не упустить растущий китайский рынок искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, AMD незаметно разработала свой процессор Instinct MI309 с более низкой производительностью, специально адаптированный для соответствия последним экспортным правилам США, которые требуют лицензии для продажи мощных процессоров китайским предприятиям. Но, судя по всему, новый продукт AMD все еще слишком мощный, чтобы получить зеленый свет от Министерства торговли США.

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В целом, AMD стремится усилить своё присутствие на рынке процессоров искусственного интеллекта, а китайский рынок является самым быстро растущим, где наибольшее присутствие сейчас у ускорителей компании Nvidia.

Экспортные правила США, введенные прошлой осенью, строго запрещают продажу процессоров для центров обработки данных китайским предприятиям с показателем общей производительности обработки 4800 TPP, это означает, что максимальная производительность процессора для искусственного интеллекта не должна превышать в FP8 600 TFLOPS. Между тем, можно продавать процессоры с производительностью чуть ниже 600 FP8 TFLOPS при условии, что их плотность производительности, которая представляет собой TPP, разделенную на площадь кристалла, измеряемую в квадратных миллиметрах, достаточно низка.

AMD Instinct MI300A имеет производительность FP8 1,96 PFLOPS, поэтому AMD не может продавать его китайским предприятиям. AMD замедлила работу чипа либо снизив тактовую частоту, отключив некоторые потоковые процессоры, либо удалив чиплеты, чтобы соответствовать последним экспортным правилам США. Но, видимо, этого было недостаточно для соблюдения экспортных ограничений.

В результате судьба китайского продукта AMD Instinct MI309 остается неопределенной, поскольку неясно, будет ли компания добиваться необходимой лицензии для продажи и, если да, то как она планирует ограничить производительность своего процессора для клиентов в Китае.

Следует отметить, что освоение китайского рынка искусственного интеллекта будет для AMD непростой задачей, поскольку крупные технологические компании Китая накопили достаточно процессоров Nvidia и, возможно, не захотят покупать продукцию AMD в данный момент. Кроме того, китайские компании, такие как Huawei, разрабатывают собственные процессоры серии Ascend 900 для приложений искусственного интеллекта. Учитывая, что эти продукты не подлежат экспортному контролю США, многие китайские предприятия предпочтут их продуктам AMD.