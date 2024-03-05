Известный инсайдер сообщил предполагаемые характеристики камер следующего флагмана компании Xiaomi

После выпуска смартфонов серии Xiaomi 14 на глобальный рынок на прошлой неделе, Xiaomi, похоже, уже работает над следующим поколением своих основных флагманских телефонов, а новая утечка раскрывает некоторые ранние подробности о Xiaomi 15 Pro.

Xiaomi 14 Ultra

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По данным инсайдера Digital Chat Station, компания работает над ультразвуковым сканером отпечатков пальцев для всей серии Xiaomi 15. Ранее ходили слухи, что Xiaomi 14 Ultra станет первым устройством Xiaomi, предлагающим ультразвуковой датчик, но этого не случилось, и в конечном итоге Xiaomi 14 Ultra был выпущен с датчиком оптического типа. Предположительно, это изменится с серией Xiaomi 15, поскольку инсайдер указывает на новое оборудование как для обычного Xiaomi 15, так и для средней модели Xiaomi 15 Pro.

Как сообщается, Xiaomi собирается оснастить Xiaomi 15 Pro 1-дюймовым датчиком основной камеры. Компания отказалась от 1-дюймового сенсора на Xiaomi 13 Pro в пользу 1/1,31-дюймового LYT900 для Xiaomi 14 Pro, но новые утечки утверждают, что Xiaomi 15 Pro будет оснащен именно 1-дюймовым 50-мегапиксельным датчиком OV50K в качестве основного. Сообщается, что компанию этому датчику составит 1/2,76-дюймовый 50-мегапиксельный датчик JN1 в качестве сверхширокоугольной камеры и 1/2-дюймовый датчик OV64B для телеобъектива с перископом. Кроме того, сотрудничество Xiaomi с Leica, по всей видимости, продолжится и в серии Xiaomi 15.

Ожидается, что серия Xiaomi 15 поступит в массовое производство в сентябре, а через месяц дебютирует в Китае с новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.