Тем, кто заглядывался на новый бюджетный смартфон Redmi A3 и хотел бы выложить 7299 индийских рупий (около 88 долларов), если бы он был в разных цветах, возможно, скоро представится возможность это сделать. Бюро индийских стандартов (BIS) практически подтверждает, что смартфон также будет доступен в качестве переименованной модели от POCO, и указывает номер устройства.

Соответственно, POCO C61 почти наверняка теперь также известен под номером 2312BPC51H, который, как признает сама BIS, слишком похож на номер модели 23129RN51H, принадлежащий Redmi A3. В связи с этим Bluetooth SIG полностью выдает устройство, подтверждая, что два смартфона являются одним и тем же, и имеют общий сертификат на сайте.

Таким образом, POCO C61 должен скоро появиться с Bluetooth 5.4 благодаря почти новому процессору MediaTek Helio G36 начального уровня. Смартфон также серьёзно меняет дизайн POCO с помощью круглого модуля камеры, который, конечно не дотягивает до такового у флагманского Xiaomi 14 Ultra, но может вызвать соперничество с базовой моделью Realme 12.