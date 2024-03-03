Уже второй месяц подряд флагман от Mediatek демонстрирует свое лидерство на рынке Android-смартфонов

Мобильные чипсеты Snapdragon от Qualcomm уже давно доминируют в различных рейтингах производительности Android-смартфонов, но серьёзные достижения MediaTek, особенно с серией Dimensity 9000, уравняли возможности обоих производителей. Новейшие высокопроизводительные чипсеты каждого из них — Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 практически равны по производительности.

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Уже второй месяц подряд чип Dimensity 9300 используется в самом производительном смартфоне Oppo Find X7, согласно тестам AnTuTu. С показателем 2195036 баллов он опережает своих соперников. Преимуществом Dimensity 9300 может стать использование мощных ядер ARM, а именно 4 ядер Cortex-X4 и 4 ядер Cortex-A720.

Топ-10 смартфонов в AnTuTu по производительности в феврале 2024 года выглядит так:

OPPO Find X7

Оценка: 2 195 036

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

ROG 8 Pro

Оценка: 2 157 660

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

iQOO 12

Оценка: 2 120 878

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

RedMagic 9 Pro+

Оценка: 2 105 949

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

Vivo Х100 Pro

Оценка: 2 098 634

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

Vivo Х100

Оценка: 2 090 900

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

iQOO Neo9 Pro

Оценка: 2 082 581

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

iQOO 12 Pro

Оценка: 2 081 272

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.

Nubia Z60 Ultra

Оценка: 2 069 734

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

OPPO Find X7 Ultra

Оценка: 2 061 537

Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.

На втором месте с небольшим отрывом находится Asus ROG Phone 8 Pro, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3. Разница в производительности между двумя топовыми телефонами составляет всего 37000 баллов, что является небольшим отрывом для флагманской категории и по большому счету укладывается в погрешность измерений. Asus обычно выпускает варианты своих телефонов ROG с чипами MediaTek через несколько месяцев после первого запуска. Возможное объединение игрового оборудования в ROG Phone и Dimensity 9300 в предстоящем смартфоне может внести некоторые интересные изменения в таблицу лидеров.