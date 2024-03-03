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Мобильные чипсеты Snapdragon от Qualcomm уже давно доминируют в различных рейтингах производительности Android-смартфонов, но серьёзные достижения MediaTek, особенно с серией Dimensity 9000, уравняли возможности обоих производителей. Новейшие высокопроизводительные чипсеты каждого из них — Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300 практически равны по производительности.
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Уже второй месяц подряд чип Dimensity 9300 используется в самом производительном смартфоне Oppo Find X7, согласно тестам AnTuTu. С показателем 2195036 баллов он опережает своих соперников. Преимуществом Dimensity 9300 может стать использование мощных ядер ARM, а именно 4 ядер Cortex-X4 и 4 ядер Cortex-A720.
Топ-10 смартфонов в AnTuTu по производительности в феврале 2024 года выглядит так:
OPPO Find X7
Оценка: 2 195 036
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.
ROG 8 Pro
Оценка: 2 157 660
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.
iQOO 12
Оценка: 2 120 878
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.
RedMagic 9 Pro+
Оценка: 2 105 949
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.
Vivo Х100 Pro
Оценка: 2 098 634
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.
Vivo Х100
Оценка: 2 090 900
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.
iQOO Neo9 Pro
Оценка: 2 082 581
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.
iQOO 12 Pro
Оценка: 2 081 272
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ встроенной памяти.
Nubia Z60 Ultra
Оценка: 2 069 734
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.
OPPO Find X7 Ultra
Оценка: 2 061 537
Конфигурация: 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ встроенной памяти.
На втором месте с небольшим отрывом находится Asus ROG Phone 8 Pro, оснащенный процессором Snapdragon 8 Gen 3. Разница в производительности между двумя топовыми телефонами составляет всего 37000 баллов, что является небольшим отрывом для флагманской категории и по большому счету укладывается в погрешность измерений. Asus обычно выпускает варианты своих телефонов ROG с чипами MediaTek через несколько месяцев после первого запуска. Возможное объединение игрового оборудования в ROG Phone и Dimensity 9300 в предстоящем смартфоне может внести некоторые интересные изменения в таблицу лидеров.