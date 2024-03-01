Представленные карты относятся к линейкам Expert и AERO и отличаются конструкцией системы охлаждения

У MSI на данный момент 12 различных моделей RTX 4070 Ti SUPER, но они не единственные. Компания готовится анонсировать еще две карты на базе этого ускорителя.

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Линейка графических ускорителей EXPERT, возможно, является самой интересной конструкцией видеокарт, представленной на выставке CES. Это определенно модель не для всех, но большинство энтузиастов графических процессоров были рады увидеть что-то отличное от традиционного дизайна воздушного кулера. Эта система охлаждения теперь переносится на модель RTX 4070 Ti SUPER, сохраняя при этом трехслотовую конструкцию аналогичную RTX 4080 SUPER.

В основе этой линейки лежит концепция кулера NVIDIA Founder Edition, в которой всего два вентилятора направляют воздух в двух разных направлениях. MSI назвала это решение для охлаждения дизайном «MSI Flow Frozr». Передняя часть графической карты покрыта металлической сеткой, напоминающей культовый дизайн GTX 400/500.

Также могло показаться, что MSI решила прекратить выпуск графических карт линейки AERO для потребительского рынка. MSI выпустила RTX 4060 AERO, которая на данный момент является единственной потребительской картой AERO, доступной на архитектуре Ada Lovelace.

Хотя о RTX 4080 AERO было не так много разговоров, похоже, что более дешевая RTX 4070 Ti SUPER, которая теперь оснащена 16 ГБ памяти, является подходящим кандидатом для официального возвращения линейки.

RTX 4070 TI SUPER AERO уже продается на Newegg по цене 899 долларов, что на 100 долларов выше рекомендуемой розничной цены. Причина очевидна - эта карта ориентирована на системы для работы с искусственным интеллектом, а не на геймеров. Кулер лучше подходит для установки кластера графических процессоров. Разъем питания, расположенный сзади, также является особенностью таких систем.