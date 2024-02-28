Обе модели компании Gigabyte могут похвастаться наличием панелей QD-OLED и высочайшим качеством изображения

Gigabyte выпустила два новых игровых монитора: AORUS FO27Q3 и AORUS FO32U2, которые впервые были представлены на выставке CES 2024. Эти мониторы созданы для удовлетворения максимальных потребностей геймеров, которым нужны высококачественные дисплеи.

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Модель AORUS FO27Q3 является 27-дюймовым монитором с дисплеем QD-OLED QHD. Он имеет высокую частоту обновления до 360 Гц и быстрое время отклика GTG 0,03 мс. Монитор оснащен функциями для улучшения игр, такими как Tactical Features и OLED Care на основе искусственного интеллекта, а также отличное качество цветопередачи, поддерживает 99% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован VESA DisplayHDR True Black 400.

В свою очередь модель AORUS FO32U2 имеет частоту обновления 240 Гц и OLED-панель разрешением 4K. Монитор использует панель QD-OLED третьего поколения, которая обеспечивает великолепное качество изображения, включая пиковую яркость 400 нит и цветовой охват DCI-P3 в 99 процентов.

Оба монитора предлагают несколько портов для подключения устройств, включая HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB Type-C. У них также есть подставки, которые позволяют регулировать положение монитора в зависимости от требований пользователей. Gigabyte пока не раскрыла информацию о ценах и датах выпуска своих новинок.