Новый кроссплатформенный инструмент для работы с графическими процессорами и мониторинга температуры выходит из бета-версии

Приложение FurMark 2 официально запущено и вышло из фазы бета-теста. Этот широко используемый инструмент для видеокарт имеет долгую историю, начиная с 2007 года, когда была выпущена его первая версия. Разработка версии 2.0 началась в конце 2022 года и до сих пор находилась в стадии бета-тестирования.

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Последний, теперь общедоступный выпуск обеспечивает поддержку различных API, таких как OpenGL 3.2 и Vulkan 1.1. Он создан как кроссплатформенный инструмент, и разработчики будут добавлять поддержку дополнительных API по мере необходимости. Инструмент предлагает как 32-битные, так и 64-битные версии, обеспечивая совместимость даже со старыми операционными системами. Инструмент также расширяет свои горизонты, включив в него такие платформы, как Raspberry Pi 5, и в стадии разработки ведутся дискуссии о потенциальной поддержке macOS.

Что касается тестов, то пользователи могут выбрать традиционный тест с пончиками или изучить новый тест с узлами. Просто необходимо помнить, что разные тесты и API могут давать разные оценки, конечно, если использовать FurMark в качестве эталона.

FurMark — это инструмент, который действительно может заставить графические процессоры прогреться. Он может легко приблизить GeForce RTX 4090 к своему максимальному TDP. Ниже как раз показан результат "прожарки" RTX 4090 в новой версии инструмента:

Инструмент также содержит исполняемые файлы для GPU Shark и GPU-Z. Пользователи могут легко запустить эти приложения из Furmark, не загружая какое-либо стороннее программное обеспечение.

Как уже упоминалось, FurMark не только является инструментом для измерения температуры и энергопотребления графического процессора, но и служит сравнительным тестом. Желающие сравнить результаты могут обратиться к этому сайту, где легко можно найти похожие системы.