Блок отличается уникальным расположением разъемов для подключения устройств

Уникальность подобного дизайна стала результатом желания компании сделать доступ к разъемам более удобным, что пригодится пользователям, имеющим достаточно места для блока питания, но сталкивающимся с проблемами при подключении новых устройств из-за расположения уже подключенных кабелей.

Эта революционная в определенном плане конструкция разработана специально для двухкамерных корпусов, где прокладка кабелей имеет решающее значение. L-образная конфигурация обеспечивает легкий доступ к каждому разъему, удобно расположенному сбоку корпуса, сводя к минимуму запутывание кабелей.

реклама

Хотя Lian Li подтверждает, что блок питания Edge будет совместим с большинством стандартных корпусов, он делает упор на двухкамерную конструкцию, излюбленный выбор среди энтузиастов и активно продвигаемый компанией в своей линейке корпусов.

Кроме того, блок питания оснащен встроенным USB-концентратором, обеспечивающим расширенный доступ к внутренним USB-разъемам. Эта функция избавляет от необходимости прокладывать кабели к материнской плате для каждого разъема, объединяя их внутри отсека, где расположен блок питания.

Lian Li подтвердила, что существует модель мощностью 1300 Вт с сертификацией 80 Plus Platinum, а в будущем планируется выпуск моделей 80 Plus Gold мощностью 1000 Вт, 850 Вт и 850 Вт, которые также будут иметь аналогичную конструкцию.

Эти блоки питания будут иметь стандарт ATX 3.0 с кабелем 12VHWPR мощностью 600 Вт, необходимым для высокопроизводительных графических ускорителей. Блок питания Edge1300 будет доступен как в черном, так и в белом цвете.