В планах компании также находятся 32 и 64-ядерные процессоры

В новостном сообщении портала MyDrivers появилась информация, что серверный процессор Loongson LS3C6000 достиг стадии разработки. Автор статьи, похоже, весьма воодушевлен перспективами этого чипа, так как повышение производительности может приблизить его к процессорам Intel и AMD прошлого поколения. Запатентованный набор инструкций компании LA664 под названием LoongArch будет реализован в конструкции чипа, включающей 16 ядер с технологией одновременной многопоточности (SMT), что означает наличие 32 потоков. Инженеры компании считают, что процессоры серии 3C6000 столь же производительны, как чипы на архитектуре Zen 3 и процессоры Tiger Lake, с точки зрения количества инструкций на такт (IPC).

реклама

Сообщается, что компания Loongson применила свою технологию межсоединения Dragon Chain в поколении 3C6000. Интерфейс ввода-вывода, как говорят, значительно улучшен по сравнению с текущими серверными продуктами на базе 3C5000. Инженерам компании удалось устранить узкое место в расширении количества процессорных ядер. В будущем компания также собирается довести количество ядер до 32 на базе 3C6000. Кроме того, компания строит планы и на 64-ядерные процессоры. В статье MyDrivers предполагается, что Loongson ориентируется на растущий спрос на китайском рынке серверов. LS3C6000 остается масштабным проектом, требующим дальнейшей оптимизации, совместимости и повышения производительности.