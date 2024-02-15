Смартфон является по характеристикам явно бюджетным устройством, и такая цена для него довольно высока

В прошлом месяце OnePlus представила в ОАЭ свой бюджетный смартфон Nord N30 SE. Но на презентации компания не раскрыла цену устройства. Теперь новая информация от Appauls проливает свет на европейские цены OnePlus Nord N30 SE.

Согласно сообщению, телефон выйдет на европейский рынок с единственной конфигурацией памяти: 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что этот вариант будет стоить около 229 евро, что эквивалентно 321 доллару.

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Хотя точная дата выпуска для европейского рынка еще не подтверждена, потребители могут ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Что касается характеристик, то OnePlus Nord N30 SE оснащен 6,72-дюймовым ЖК-экраном с вырезом по центру и разрешением FullHD+. Однако в смартфоне нет оповещений о пропущенных событиях и разъема для наушников 3,5 мм.

На задней панели находится прямоугольный модуль камеры, в котором размещен основной датчик на 50 МП и датчик глубины на 2 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 8 Мп.

За работу OnePlus Nord N30 SE 5G отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 6020. Этот чипсет, который ранее использовался в таких моделях, как Vivo Y35i, производится с использованием 7-нм технологического процесса и включает графический процессор Mali-G57 MC2. Чипсет также обеспечивает подключение устройства к сетям 5G, что является шагом вперед по сравнению с Helio G35 у предшественника, поддерживающего только подключения 4G.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 33 Вт. Кроме того, телефон будет поставляться с предустановленной OxygenOS 13.1 на базе Android 13.