Сторонний розничный продавец предложит смартфон Vivo X100 за 757 евро

Vivo готовится к официальному запуску смартфона X100 Pro в Европе в этом месяце, полная информация о котором уже давно известна. Смартфон Vivo X100 Pro появится в нескольких странах еврозоны 15 февраля по цене 1199 евро. Таким образом, последний флагман Vivo войдет в число самых дорогих флагманов, выпущенных за последнее время, за исключением Apple iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra.

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В то время как Apple, Samsung и их коллеги также предлагают более дешевые модели, Vivo решила не выпускать младшую модель X100 вместе со своей более премиальной версией. Стоит отметить, что такие продавцы как TradingShenzhen, теперь продают X100 значительно дешевле стартовой цены смартфона.

Розничный продавец предложил X100 с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти за 757 евро. Следовательно, Vivo X100 дешевле, чем Google Pixel 8 или Samsung Galaxy S24. TradingShenzhen добавляет, что будет установлена многоязычная прошивка, хотя еще неизвестно, будут ли поддерживаться глобальные функции, такие как Android Auto. Кроме того, в устройстве могут отсутствовать некоторые диапазоны 5G и LTE, которые актуальны в некоторых странах еврозоны.