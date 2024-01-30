Причем чипсет от Mediatek опережает конкурента от Qualcomm

Хотя чипсет Snapdragon 8 Gen 3 присутствует на рынке всего пару месяцев, компания Qualcomm, похоже, уже работает над его преемником под вероятным названием Snapdragon 8 Gen 4. Появились новые утечки о флагманском чипсете следующего поколения, причем самый последний из них, по-видимому, сейчас демонстрирует сумасшедшую производительность будущей однокристальной системы, а также производительность его ближайшего конкурента MediaTek Dimensity 9400.

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Как сообщил Нгуен Пхи Хунг, Snapdragon 8 Gen 4 превосходит Snapdragon 8 Gen 3 по всем показателям. В списке Geekbench показан чипсет с одноядерным результатом 2845 баллов и многоядерным 10628 баллов. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 3 набирает в среднем 2255 и 7110 баллов соответственно в одноядерных и многоядерных тестах.

Аналогичная ситуация наблюдается и в AnTuTu, где в списке указана оценка процессора в 702689 баллов и потрясающие 1330057 баллов в тете графики. Самый мощный телефон в таблице лидеров AnTuTu, OnePlus 12, набрал всего 493187 и 887620 баллов соответственно в этих двух тестах. Если эти цифры точны, то Snapdragon 8 Gen 4 оказывается на 50% мощнее, чем Snapdragon 8 Gen 3, как по процессору, так и по графическому процессору.

Что касается будущего Dimensity 9400, то он, по-видимому, даже превзойдет Snapdragon Gen 4, с одноядерным результатом 2776 баллов и 11739 баллов в многоядерном режиме в Geekbench. В AnTuTu чипсет засветился с результатом процессора 786574 и графического процессора 1422243 баллов.

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Хотя эти цифры впечатляют, пока слишком рано говорить о реальной производительности будущих чипсетов, так как они могут как увеличиться, так и снизиться. В лучшем случае эти результаты тестов были получены на инженерных устройствах с неоптимизированными ядрами и не окончательной тактовой частотой. Кроме того, существует вероятность подделки результатов тестов, что уже бывало ранее.