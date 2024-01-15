Уже заявлено, что устройство под названием Game Station Portable будет поддерживать более 200 классических игр

Atari и MyArcade объединили усилия, чтобы представить новую портативную игровую систему, предназначенную для любителей ретро игр. В отличие от предыдущих попыток модернизировать игры Atari, эта новая портативная консоль может похвастаться более крупным 7-дюймовым экраном. Однако это не портативный компьютер на базе Windows или SteamOS.

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Это новое устройство, получившее название Game Station Portable, оснащено многочисленными кнопками и манипуляторами, включая D-Pad, трекбол и цифровой блок клавиш, предназначенных для таких классических игр, как понг. Хотя Atari еще не опубликовала список поддерживаемых игр, говорят, что он может превзойти Atari 50 Pocket Player Pro, компактную портативную консоль, предлагающую 100 классических игр Atari. На выставке CES 2024 команда MyArcade подтвердила, что система уже поддерживает более 200 игр.

Имеющая как стандартный геймпад, так и клавиатуру, Game Station Portable представляет собой универсальную систему, способную поддерживать широкий спектр игр. Интересным штрихом MyArcade является размещение светодиодов вокруг поддерживаемого контроллера, предоставляющих визуальные подсказки игрокам, незнакомым с играми Atari. Эти светодиоды будут гореть только в том случае, если для игры требуется определенный контроллер или кнопка. Стоит добавить, что система имеет подставку и два разъема USB Type-C.

Как видно из представленного ниже ролика, цена консоли составляет 149 долларов, что в три раза больше, чем у Atari 50 Pocket Player Pro. Ожидаемое окно запуска установлено на период с сентября по октябрь, хотя корректировки все еще могут произойти в определенный момент.

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