Это не должно удивлять, так как разогнанные модели всегда дороже своих аналогов с рекомендуемыми характеристиками

Предстоящая NVIDIA RTX 4070 SUPER станет первым игровым графическим ускорителем, выпущенным в этом году. Ее предшественница, оригинальная модель RTX 4070, завоевала значительную популярность среди партнеров Nvidia. В настоящее время насчитывается более 140 нестандартных моделей, созданных на основе этого ускорителя. RTX 4070 SUPER может последовать этому примеру, предложив еще больше разнообразия, особенно благодаря появлению в последние месяцы множества белых версий.

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К счастью, совместимость кулеров не должна быть серьезной проблемой для существующих моделей, поскольку для RTX 4070 SUPER требуется лишь небольшое увеличение мощности на 20 Вт по сравнению с её предшественником. Партнеры Nvidia обычно проектируют свои кулеры с некоторым запасом для потенциальных обновлений, обеспечивая плавный переход для пользователей. Это означает, что производители могут создавать несколько карт с минимальными усилиями.

Ожидается, что предварительные заказы будут открыты на следующей неделе, что, вероятно, совпадет с выходом первых обзоров, поэтому некоторые популярные розничные продавцы уже начали размещать списки новых карт на своих сайтах. Однако еще не все они раскрывают цены, но с помощью некоторых хитрых уловок ресурсу Videocardz.com удалось составить список моделей, которые в настоящее время представлены на Newegg и BestBuy, причем последняя является партнером NVIDIA при запуске моделей Founders Edition.

В настоящее время в рекомендованной розничной цене указаны четыре модели RTX 4070 SUPER, а пять моделей стоят на 10 - 50 долларов США выше рекомендованной цены. Стоит отметить, что лишь несколько розничных продавцов уже решили снизить цену на существующую версию RTX 4070. Ожидается, что официальная корректировка цены до 549 долларов вступит в силу на следующей неделе.

Помимо RTX 4070 SUPER, есть также на сайте и модели RTX 4070 Ti и RTX 4080 SUPER. В частности, карты MSI VENTUS 3X продаются с надбавкой в 50 и 100 долларов к рекомендуемой розничной цене NVIDIA.

﻿NVIDIA снимает эмбарго на продажу RTX 4070 SUPER 17 января, и это касается всех моделей. Первые обзоры новинки будут доступны уже 16 января, но это касается только моделей с рекомендованной ценой. Обзоры видеокарт с нестандартной конструкцией и разгоном выйдут в день появления карты в продаже.

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Что касается более производительных новинок, то RTX 4070 Ti SUPER выйдет на неделю позже, 24 января, а RTX 4080 SUPER в последний день месяца, то есть 31 января.